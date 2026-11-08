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Statt großer Aufregung – Zufriedenheit in Katar bei KTM-Pilot Acosta (6.)

Zu Beginn des Wüsten-GP in Katar zog KTM-Frontmann sogar Pedro Acosta an WM-Favorit Marc Marquez vorbei. Im Finish wurde es nur Platz 6. Diesmal kein Grund, sich aufzuregen, Acosta zog zufrieden ab.

MotoGP

KTM-Werksfahrer Pedro Acosta wurde nach gutem Start zurückgereicht
KTM-Werksfahrer Pedro Acosta wurde nach gutem Start zurückgereicht
Foto: Gold and Goose
KTM-Werksfahrer Pedro Acosta wurde nach gutem Start zurückgereicht
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Dass KTM-Werksfahrer Pedro Acosta beim Wüsten-GP in Katar nach der Zielankunft auf Platz 6 nicht auszuckte, wird bei einem Blick auf die Freitags-Statistik verständlich. Der junge Spanier war im Zeittraining erstmals in der Saison 2026 am direkten Q2-Einzug gescheitert. Es fehlte auf dem haftfreudigen Losail-Circuit schlicht der Speed, um konstant an der Spitze mitzufahren. Dazu kamen technische Probleme, die Acosta zweimal von der Arbeit abhielten.

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Im Sprintrennen war die Nummer 37 wie die meisten Piloten mit den Medium-Reifen gestartet. Der Schachzug reichte am Samstag für Endrang 6 – und Acosta konnte sich als bester KTM-Athlet behaupten. Beim Großen Preis von Katar gelang das, bei durchaus vergleichbarem Rennverlauf, nicht. In Runde 18 musste sich Acosta Tech3-Pilot Enea Bastianini geschlagen geben. Eine halbe Sekunde hinter dem Italiener und zehn Sekunden hinter dem siegreichen Bezzecchi ging es über die Linie.

Dabei sah es nach erneut starkem Start zunächst bestens für die offizielle Werksmannschaft aus. Acosta biss sich am berechnend fahrenden Marc Marquez fest und zog im dritten Umlauf vorbei. Doch der Traum vom Podest erfüllte sich in der Hitze von Katar nicht. Acosta bestätigte nach dem Rennen Probleme mit dem Reifenluftdruck, verwies aber auf ein anderes Problem: «Ja, der Luftdruck war ein Thema, aber wir hatten am Bike ein anderes Problem, das diese Geschichte noch verschlimmert hat. Es war ein Problem, das erstmals im GP aufgetaucht ist. Wir müssen erst noch verstehen, was es war und warum ich langsamer wurde.» Fakt ist: Eine Strafe wegen Unterschreitung des Mindestluftdrucks blieb nach dem GP aus.

Im Artikel erwähnt

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Sogleich fügte Acosta dazu: «Aber ich hatte so oder so nicht das Tempo, um mit Marc zu kämpfen. Die Fahrt auf Platz 4 wäre normal möglich gewesen, eventuell sogar ein Kampf um das Podest – aber Marc musste ich ziehen lassen. Am Anfang ist er zurückhaltend gefahren, wollte das Rennen nicht am Anfang entscheiden, aber später hat er nachgelegt. Ehrlich – ich bin nicht unzufrieden mit dem, wie die Rennen geendet haben. Ich bin sogar happy, denn wir haben hier die richtigen Entscheidungen getroffen. Es war ein Risiko, aber wir haben es geschafft, das Wochenende zu drehen.»

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Waren es vielleicht die Bedingungen, die Acosta einbremsten? Auch hier wiegelte der WM-Vierte ruhig und kompakt ab: «Nein, ich kann nicht sagen, dass sich die Strecke großartig verändert hat, auch der Wind ging in Ordnung.»

Wenig erbaulich war der Blick für Acosta auf die WM-Tabelle. Trotz zweimal 10 Punkten für die sechsten Ränge zog der WM-Dritte Bezzecchi weiter von Acosta davon und von hinten rückte Ai Ogura näher (minus 15 Punkte). Mit 48 Punkten Rückstand auf Bezzecchi ist die Chance, die KTM-Ära mit Platz 3 abzuschließen, nur minimal. Der WM-Zug war bereits nach dem Sprint am Samstag abgefahren.

Willkommen zum Rennen in Katar
Willkommen zum Rennen in Katar
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
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Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
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Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Marc Márquez
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Jorge Martin
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Fabio Di Giannantonio
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Fermin Aldeguer
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen
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Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Raúl Fernández
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Sieger Marco Bezzecchi
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Marc Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández
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Sieger Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Katar
© Gold & Goose

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Fahrer
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Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

72

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

22

41:29,173

1:52,570

25

02

93

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

22

+3,083

1:52,558

32

03

25

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+3,614

1:52,735

22

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

22

+4,885

1:52,879

16

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

22

+6,948

1:52,876

13

06

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

22

+7,413

1:52,892

14

07

89

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

22

+14,023

1:53,066

16

08

49

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

22

+15,517

1:53,036

17

09

5

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

LCR Honda

22

+16,257

1:53,110

12

10

27

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Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

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