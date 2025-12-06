Weiter zum Inhalt
Max Verstappen vor WM-Finale: «Ich hau voll rein!»

Formel-1-Champion Max Verstappen hat sich fürs WM-Finale die beste Ausgangslage geschaffen: Pole-Position in Abu Dhabi. Der 28-jährige Niederländer bleibt entspannt: «Ich verkaufe das alles nicht.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri
Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri
Foto: Red Bull Content Pool
Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri
© Red Bull Content Pool

Einmal mehr hat es Red Bull Racing geschafft, das Ruder herumzuwerfen: Nach einem schwierigen Freitag, mit einem unwilligen Rennwagen, hat Max Verstappen auf dem Yas Marina Circuit eine fantastische Pole-Position erobert, vor den beiden McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri.

Max Verstappen nach Formel-1-Pole Nummer 48: so entspannt wie schon das ganze Wochenende über.

Max sagt: «Ich hau am Sonntag voll rein, ich habe nichts zu verlieren. Ich will dieses Rennen gewinnen, und was hinter mir passiert, darüber habe ich ohnehin keine Macht.»

Die Gesichter der McLaren-Fahrer neben dem Niederländer zeugen von Verunsicherung und Nervosität. Hatte Lando nicht am Freitag noch dominiert. Nun muss er mit P2 vorliebnehmen.

Verstappen blickt so auf seine Quali zurück: «Zum Schluss hat sich der Wagen wirklich sehr gut angefühlt, diese perfekte Balance fehlte noch in den ersten zwei Quali-Segmenten. Aber wir waren bei diesen Verhältnissen in die Nacht hinein ständig am Nachjustieren in Sachen Abstimmung, und da haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen.»

«Ich war ein wenig baff über den grossen Schritt, der zu Beginn von Q3 mit frischen weichen Reifen möglich war, in Q2 war ich mit gebrauchten Walzen gefahren. Die erste Runde war schon sehr gut, an dieser Stelle grosses Dankeschön an Yuki Tsunoda, der mir auf der Gegengeraden einen schönen Windschatten spendiert hat und dafür einen seiner Läufe geopfert hat.»

«Im zweiten Lauf konnte ich mich nochmals steigern, dieses Mal ohne Windschatten, weil ich in den Kurven zulegen konnte. Ich bin mit dem Speed auf eine Runde sehr happy.»

Verstappen sagt über das WM-Finale von Abu Dhabi: «Nun, die grosse Frage wird nun sein, ob wir das schöne Tempo auf einer Runde auch im Rennen halten können. Wir arbeiten schon eine Weile darauf hin, einen guten Speed im Grand Prix zu haben, und ich spüre, dass der Wagen besser liegt als zu Beginn des Wochenendes. Ob das reicht, weiss ich nicht.»

«Heute freuen wir uns über die Bestzeit, und natürlich ist es schön, das Rennen von P1 in Angriff nehmen zu können. Aber Tatsache ist halt auch – wenn Lando unter den ersten Drei ins Ziel kommt, dann ist er Champion, und darüber habe ich keine Kontrolle.»

«Ich gehe in Demut in dieses Rennen und gucke mal, wie sich das alles entwickelt. Aber als Ausgangslage ist klar: Selbst wenn ich das Finale gewinne, liegt das nicht in unserer Hand.»

«Ich verkopfe das auch alles nicht. Es macht keinen Sinn, mir tausend Möglichkeiten zu überlegen, wie sich das alles entwickeln könnte. Denn nach wenigen Sekunden kann das alles für die Katz sein. Also lass ich das in Ruhe auf mich zukommen.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

10

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

