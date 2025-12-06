Max Verstappen vor WM-Finale: «Ich hau voll rein!»

Einmal mehr hat es Red Bull Racing geschafft, das Ruder herumzuwerfen: Nach einem schwierigen Freitag, mit einem unwilligen Rennwagen, hat Max Verstappen auf dem Yas Marina Circuit eine fantastische Pole-Position erobert, vor den beiden McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri.

Max Verstappen nach Formel-1-Pole Nummer 48: so entspannt wie schon das ganze Wochenende über.

Max sagt: «Ich hau am Sonntag voll rein, ich habe nichts zu verlieren. Ich will dieses Rennen gewinnen, und was hinter mir passiert, darüber habe ich ohnehin keine Macht.»

Die Gesichter der McLaren-Fahrer neben dem Niederländer zeugen von Verunsicherung und Nervosität. Hatte Lando nicht am Freitag noch dominiert. Nun muss er mit P2 vorliebnehmen.

Verstappen blickt so auf seine Quali zurück: «Zum Schluss hat sich der Wagen wirklich sehr gut angefühlt, diese perfekte Balance fehlte noch in den ersten zwei Quali-Segmenten. Aber wir waren bei diesen Verhältnissen in die Nacht hinein ständig am Nachjustieren in Sachen Abstimmung, und da haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen.»

«Ich war ein wenig baff über den grossen Schritt, der zu Beginn von Q3 mit frischen weichen Reifen möglich war, in Q2 war ich mit gebrauchten Walzen gefahren. Die erste Runde war schon sehr gut, an dieser Stelle grosses Dankeschön an Yuki Tsunoda, der mir auf der Gegengeraden einen schönen Windschatten spendiert hat und dafür einen seiner Läufe geopfert hat.»

«Im zweiten Lauf konnte ich mich nochmals steigern, dieses Mal ohne Windschatten, weil ich in den Kurven zulegen konnte. Ich bin mit dem Speed auf eine Runde sehr happy.»

Verstappen sagt über das WM-Finale von Abu Dhabi: «Nun, die grosse Frage wird nun sein, ob wir das schöne Tempo auf einer Runde auch im Rennen halten können. Wir arbeiten schon eine Weile darauf hin, einen guten Speed im Grand Prix zu haben, und ich spüre, dass der Wagen besser liegt als zu Beginn des Wochenendes. Ob das reicht, weiss ich nicht.»

«Heute freuen wir uns über die Bestzeit, und natürlich ist es schön, das Rennen von P1 in Angriff nehmen zu können. Aber Tatsache ist halt auch – wenn Lando unter den ersten Drei ins Ziel kommt, dann ist er Champion, und darüber habe ich keine Kontrolle.»

«Ich gehe in Demut in dieses Rennen und gucke mal, wie sich das alles entwickelt. Aber als Ausgangslage ist klar: Selbst wenn ich das Finale gewinne, liegt das nicht in unserer Hand.»