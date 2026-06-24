Österreich-GP auf dem Red Bull Ring: Der Sieg ist keine WM-Garantie!

Auf dem Red Bull Ring geht Sonntag der 39. Grand Prix von Österreich der Formel 1 (mit WM-Status) in Szene. Zweimal wurde zusätzlich ein GP der Steiermark gefahren (2020 und 2021 während Corona). Der erste GP in Zeltweg 1963 hatte keinen WM-Status. Dass der Sieger des meist mittsommerlichen oder «Holiday»-Grand Prix im gleichen Jahr auch Weltmeister wurde, passierte nicht so oft.

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Insgesamt wurde der Gewinner im Aichfeld in 13 Jahren (inklusive Steiermark-GP) auch Champion. Seit 2014 auf dem aktuellen Red Bull Ring gefahren wird, gelang es in 14 Rennen nur fünfmal. Erfolgreichster Fahrer seit 2014 ist Max Verstappen, der Red Bull Racing fünf Heimsiege bescherte.

Sieger Red Bull Ring – Weltmeister der Saison:

Red Bull Ring 2025 Lando Norris – Norris 2024 George Russell – Max Verstappen 2023 Max Verstappen – Verstappen 2022 Charles Leclerc – Verstappen 2021 Verstappen – Verstappen 2021 (Steiermark-GP) Verstappen – Verstappen 2020 Valtteri Bottas – Lewis Hamilton 2020 (Steiermark-GP) Hamilton - Hamilton 2019 Verstappen – Hamilton 2018 Verstappen – Hamilton 2017 Bottas – Hamilton 2016 Hamilton – Nico Rosberg 2015 Rosberg – Hamilton 2014 Rosberg – Hamilton

A1-Ring 2003 Michael Schumacher – Schumacher 2002 Schumacher – Schumacher 2001 David Coulthard – Schumacher 2000 Mika Häkkinen – Schumacher 1999 Eddie Irvine – Häkkinen 1998 Häkkinen – Häkkinen 1997 Jacques Villeneuve – Villeneuve

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Österreichring 1987 Nigel Mansell – Nelson Piquet 1986 Alain Prost – Prost 1985 Prost – Prost 1984 Niki Lauda – Lauda 1983 Prost – Piquet 1982 Elio de Angelis – Keke Rosberg 1981 Jacques Laffite – Piquet 1980 Jean-Pierre Jabouille – Alan Jones 1979 Jones – Jody Scheckter 1978 Ronnie Peterson – Mario Andretti 1977 Jones – Lauda 1976 John Watson – James Hunt 1975 Vittorio Brambilla – Lauda 1974 Carlos Reutemann – Emerson Fittipaldi 1973 Peterson – Jackie Stewart 1972 Emerson Fittipaldi – Fittipaldi 1971 Jo Siffert - Stewart 1970 Clay Regazzoni – Jochen Rindt

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