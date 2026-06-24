Österreich-GP im TV: Hitze und Höhenluft! Darauf kommt es in Spielberg an

Das Rennen auf dem Red Bull Ring am Wochenende dürfte in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung für die Teams werden. Es ist das erste Mal, dass die neuen Motoren in Höhenlage zum Einsatz kommen. Außerdem wird es heiß in den Alpen. Die hohen Temperaturen sind eine Herausforderung für Motoren und Reifen. Dazu besteht die Chance auf Gewitter. Es könnte also auch zu einem ersten Regenrennen unter neuem Reglement kommen – auch wenn die Wetterdienste derzeit von Regen erst am Montag nach dem Rennen ausgehen.

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Höhe fordert den Motor

Der Red Bull Ring liegt auf gut 660 Metern über dem Meer. Es ist also der erste GP der Saison bei Höhenluft, die herausfordernd für die Motoren ist. Dazu kommen spektakuläre Steigungen (bis zu 12 Prozent) und Gefälle (maximal 9,3 Prozent) sowie ein Höhenunterschied von 65 Metern auf dem Kurs. Je höher eine Rennstrecke liegt, desto weniger Sauerstoff ist in der Luft. Was in Mexiko-Stadt im Oktober mit über 2000 Höhenmetern gipfelt, wird in Spielberg erstmals vorempfunden.

Shintaro Orihada, Hondas Chefingenieur an der Rennstrecke, erklärt: «Die Höhe bedeutet, dass der Turbolader im Vergleich zu anderen Rennen stärker beansprucht wird. Als wir noch die MGU-H hatten, wirkte sich das auf die Energierückgewinnung auf dieser Rennstrecke aus. Da diese Komponente jedoch nicht mehr Teil des Reglements für 2026 ist, steht uns die MGU-H nicht mehr zur Unterstützung des Turboladers zur Verfügung, was den korrekten Betrieb von Turbolader und Motor in großer Höhe erschweren könnte.»

Der Red Bull Ring in Spielberg. Im Vordergrund: 2025er-Weltmeister Norris Foto: XPB Der Red Bull Ring in Spielberg. Im Vordergrund: 2025er-Weltmeister Norris © XPB

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Die Höhe kann sich übrigens auch auf die Reifen auswirken: Laut Hersteller Pirelli führt die dünnere Luft zu einem geringeren Abtrieb. Dadurch könnten die Reifen eher mal durchdrehen und verschleißen.

Hitze fordert die Reifen

Neben der Belastung für die Reifen spielt die Hitze auch eine Rolle für die Antriebseinheiten: Bei hohen Temperaturen ist die Kühlung entsprechend gefordert.Bei den Reifen dürfte es ebenfalls spannend werden, vor allem durch die hohen Temperaturen. Pirelli hat mit C3, C4 und C5 die weichsten Mischungen im Gepäck.

Vom italienischen Reifenhersteller heißt es: «Der Verschleiß spielt in Österreich keine entscheidende Rolle, da der Abbau hauptsächlich thermischen Ursprungs ist. Der Asphalt ist bereits mehrere Jahre alt und weist daher ein hohes Maß an Mikro- und Makro-Rauheit auf, was an sich schon Wärme in den Reifen erzeugt. Der Grip ist dank des Gummis, das bei den zahlreichen Motorsportveranstaltungen, die das ganze Jahr über auf der Rennstrecke stattfinden, abgelagert wurde, gut und verbessert sich im Laufe des Wochenendes, da sich die Strecke deutlich verändert und die Leistung der Fahrzeuge steigert.»

Und zu den Temperaturen von bis zu 32 Grad teilt Pirelli mit: «Ende Juni könnten die Temperaturen hoch sein und sich den Werten in Barcelona annähern. Die Rennstrecke liegt jedoch in einer bergigen Gegend der Steiermark, und die umliegenden Wälder können mitunter Bedingungen für plötzliche Wetterumschwünge schaffen.» Sprich: Auch Gewitter oder kurzfristiger Regen könnten möglich sein. Stand Mitte der Woche sind die erst für Montag angesagt. Das könnte sich natürlich noch verschieben.

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Energiemanagement in Spielberg unproblematisch

Immerhin: Das umstrittene Energiemanagement der 2026er-Boliden sollte kein Problem sein. ServusTV-Experte Christian Klien: «Man kann gut überholen und es gibt viele Kurven, in denen stark verzögert werden muss. Lediglich im flüssigen dritten Sektor ist vielleicht ein bisschen Haushalten erforderlich.» Außerdem habe die Nachjustierung am Reglement schon viel bewirkt, so Klien.

Großer Preis von Österreich im TV:

Freitag, 26. Juni 04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Miami 10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Familiar ground 13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial 13.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training 13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training 13.30 Beginn 1. Freies Training 15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Familiar ground 16.30 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training 16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984 16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training 17.00 Beginn 2. Freies Training 18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs 19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Kindheit 20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training 21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

Samstag, 27. Juni 00.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training 01.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training 08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training 11.55 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training 12.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984 12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training 12.30 Beginn 3. Freies Training 15.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994 15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying 15.40 ServusTV – Vorbericht Qualifying 15.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying 16.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying 16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker) 17.00 ServusTV – Qualifying Analyse 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying 19.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying 21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

Sonntag, 28. Juni 01.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt 02.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt 03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying 09.40 Sky Sport F1 – Inside Story: 2025 Championship Showdown 11.25 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Oscar Piastri 12.40 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory 13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade 13.10 ServusTV – Vorbericht Rennen 13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte 14.45 SRF info – Beginn Übertragung Rennen 14.50 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen 14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen 15.00 Großer Preis von Österreich (bei uns im Live-Ticker) 16.40 ServusTV – Rennen Analyse 16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews 17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen 18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook 18.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Kindheit 19.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Wunderkind 19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Freundschaft & Loyalität 20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen 23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen 23.20 ORF1 – Wiederholung Rennen und Analyse

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