Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Nach Strafe für Charles Leclerc (Ferrari): «Das ist doch wie Lotto-Spielen»

Der neunfache GP-Sieger Charles Leclerc kreuzte die Zielflagge im São Paulo-GP als Siebter, dann kam eine Fünfsekunden-Strafe, wegen Fouls gegen Lawson. Der Monegasse wundert sich über seinen Ferrari.

Formel 1

Charles Leclerc im Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
Foto: Ferrari
Charles Leclerc im Ferrari
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Alles in allem ein Tag zum Vergessen für Ferrari. Der Monegasse Charles Leclerc wurde (von Startplatz 14 kommend) Siebter, aber nach dem Rennen folgte eine Strafe – fünf Sekunden auf die Rennzeit addiert, wegen des Stubsers gegen Liam Lawson, daher nicht Siebter, sondern Achter. Lewis Hamilton lief es auf P9 auch nicht wesentlich besser.

Werbung

Werbung

Wenn Max Verstappen von Startplatz 21 eine Aufholjagd zu Rang 2 zeigen konnte, wieso hat dann Ferrari in Brasilien kein besseres Ergebnis erringen können?

Charles Leclerc, der WM-Zweite von 2022, blickt so auf seinen São Paulo-GP zurück: «Das Tempo im ersten Teil des Rennens war schrecklich, besonders beim und nach dem Start, wir hatten wirklich allergrösste Schwierigkeiten, die Reifen auf Temperatur zu bringen, das Auto war so gut wie unlenkbar.»

Im Artikel erwähnt

«Lewis hat da ohne Zweifel einen besseren Weg gefunden, denn er hatte einen grossartigen Start und eine fabelhafte erste Rennrunde, aber für mich war es wie Fahren auf Eis.»

Werbung

Werbung

Merkwürdig: Hamilton mit starker erster Runde, dann aber bald stagnierend; Leclerc mit grossen Problemen zu Beginn, dann aber immer stärker werdend.

Leclerc weiter: «Der erste Teil auf Intermediates also eher negativ, der zweite auf den weichen Reifen war aber eigentlich ziemlich gut. Doch ich hatte nicht die Möglichkeit, in unverwirbelter Luft zu fahren. Am Ende, indem wir geduldig blieben und die richtigen Entscheidungen trafen, beendeten wir das Rennen auf dem siebten Platz, hinter den Fahrern der anderen Top-Teams. Letztlich war es wie zwei Rennen in einem.»

«Für uns ist Regen wie ein Lotto-Spielen, vielleicht landen wir auf der glücklichen Seite und wir sind gut dabei, vielleicht auf der unglücklichen und es ist eine Katastrophe zu fahren. Wir müssen noch viel daran arbeiten, um hier mehr Konstanz zu erzeugen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Training

  7. 2. Training

  8. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

71

1:35:23,504

1:12,983

25

02

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

71

+14,602

1:13,131

18

03

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

71

+24,485

1:12,877

15

04

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+33,991

1:14,040

12

05

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

71

+41,017

1:12,689

10

06

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

71

+56,475

1:13,018

8

07

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

71

+1:15,402

1:13,495

6

08

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

71

+1:18,586

1:14,170

4

09

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

70

+1 Runde

1:13,724

2

10

27

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

70

+1 Runde

1:14,000

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

  • Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event

  • Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    04.–06.12.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

  4. Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event

  5. Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    04.–06.12.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM