Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Sportbike-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Triumph-Werksteam CM Racing stellt sich für die Sportbike-WM 2027 auf

Dass mit CM Racing ein italienisches Team den Werksauftritt von Triumph in der Sportbike-WM organisiert, war überraschend. Trotz mehrerer Rennstürze versucht man es 2027 erneut mit Bruno Ieraci.

Kay Hettich

Von

Sportbike-WM

Bruno Ieraci bleibt bei CM Racing Triumph
Bruno Ieraci bleibt bei CM Racing Triumph
Foto: Gold and Goose Photography
Bruno Ieraci bleibt bei CM Racing Triumph
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In der Supersport-WM 2021 machte sich CM Racing als Yamaha-Team mit Luca Bernardi von sich reden, indem der Italiener als Rookie mehrere Podestplätze einfuhr und auf aufstrebender Star gehandelt wurde. Ein schwerer Sturz sorgte jedoch für das vorzeitige Saisonaus von Bernardi und als das italienische Team im Folgejahr von Randy Krummenacher hängen gelassen, sperrte Alessio Cavaliere sein Team nach einer enttäuschenden Saison mit Max Kofler zu.

Werbung

Werbung

Überraschend kehrte CM Racing als Werksteam von Triumph in die neue Sportbike-WM mit zwei Motorrädern zurück. Erfolgreichste Fahrer war Bruno Ieraci, der in Misano für einen spektakulären Heimsieg sorgte, die Saison 2026 wegen diverser Stürze nur als WM-Zehnter beendete.

In der nationalen Serie überzeugte der Italiener als 300er-Champion 2023 und dem Gewinn der Sportbike-Serie 2025; auf WM-Niveau wechselten sich starke und schwache Rennen jedoch ab. Für 2027 erhält der 26-Jährige von CM Racing ein zweite Chance.

Im Artikel erwähnt

«Wir sind stolz und freuen uns darauf, diesen Weg ein weiteres Jahr gemeinsam zu gehen. Wir glauben fest an Bruno, an sein Talent und sein Potenzial, und wir blicken voller Vorfreude auf eine neue Saison, die wir mit noch größerer Motivation, Entschlossenheit und Ehrgeiz angehen werden», hieß es in einem Statement des Teams. «Wir wissen, dass es noch viel mehr zu erreichen gibt. Unser Ziel für 2027 ist klar: einen weiteren Schritt nach vorn machen, gemeinsam weiter wachsen und um noch bessere Ergebnisse kämpfen.»

Werbung

Werbung

Teamkollege von Ieraci war in diesem Jahr der 23-Jährige Elia Bartolini, der für die neue Saison bisher aber keinen Vertrag hat. Bester Triumph-Pilot in der Sportbike-WM 2026 war Fenton Seabright als WM-Sechster vom Team PHR von Road-Racer Peter Hickman. In der Herstellerwertung belegt Triumph mit der Daytona 660 den zweiten Rang.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

Pos
Fahrer
Punkte

1

Xavier Artigas

Xavier Artigas

245

2

David Salvador

David Salvador

237

3

Carter Thompson

Carter Thompson

193

4

Antonio Torres

Antonio Torres

188

5

Ferre Fleerackers

Ferre Fleerackers

143

6

Placeholder

Fenton Seabright

127

7

Matteo Vannucci

Matteo Vannucci

117

8

Jeffrey Buis

Jeffrey Buis

112

9

Álvaro Fuertes

Álvaro Fuertes

106

10

Bruno Ieraci

Bruno Ieraci

97

Events

Alle Sportbike-WM Events
  1. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. Vergangen

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien