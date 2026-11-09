George Russell (4.): Hohn und Spott nach Anfängerfehler – was ist passiert?

Damit wir das gleich mal für alle vorwegnehmen, die jetzt fröhlich auf George Russell herumhacken: Wir sprechen hier von einem Fahrer, der 12 Pole-Positions erobert hat, 8 Siege, 13 beste Rennrunden, 32 Podestplätze, von einem Piloten, der bei Mercedes dem grossen Lewis Hamilton die Stirn geboten hat. Also etwas Respekt, ja?

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Gewiss: Diese Szene war ungewöhnlich im spektakulären São Paulo-GP – beim Reifenwechsel von Intermediates auf Trockenwalzen wollte George Russell auf die Rennstrecke zurückfahren und drehte sich in der engen Boxenausfahrt!

Wie es der gegenwärtige WM-Dritte schaffte, den Wagen nicht in die Leitschienen zu setzen, ist an sich schon Applaus wert. Aber Fakt ist auch: Was wie ein Anfängerfehler aussah, das kostete Russell die Chance auf einen Podestplatz. Am Ende wurde der 28-jährige Brite Vierter.

Danach wurde im Netz Spott und Hohn über den Engländer ausgeschüttet. Aber wer zwei Mal hinguckte, der merkte schnell – das hätte allen passieren können.

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Zahlreiche Fahrer taten sich beim Hinausfahren mit den weichen Reifen schwer und balancierten sichtlich am Rande des Haftverlusts. Ein wenig mehr Tempo bei Russell reichte für den Dreher.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

George erklärte später: «Die Reifen waren nicht auf Temperatur, das war der Grund für den Ausrutscher. Und als ich den Wagen herumwerfen wollte, merkte ich, dass ich nicht genug Leistung hatte, das gehört halt zu den Merkwürdigkeiten dieser Antriebseinheiten.»

«Klar ärgert mich der Fehler, aber wichtiger ist mir, dass wir die Konstrukteurs-WM unter Dach und Fach gebracht haben. Mir wäre lieber gewesen, ich hätte mit ein wenig mehr Stil dazu beigetragen, aber so ist es nun mal.»

«Auch wenn der Weg zurück auf die Rennstrecke glitschig war, ist mir noch immer nicht ganz klar, was genau da vorgefallen ist. Ich schätze, ich bin einfach zu viel Risiko eingegangen. In dieser Phase witterte ich die Chance auf den Sieg, also versuchte ich alles, um keine Zeit zu verlieren. In solchen Momenten kann etwas mehr Wagemut den Unterschied machen zwischen Sieg oder Niederlage, und dieses Mal ist es mir auf den Kopf gefallen.»

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«Die Ironie am Ganzen: Weil das passiert ist, habe ich auf einen weiteren Wechsel auf erneut weiche Reifen verzichtet, und das hat mich am Schluss auf den gleichen Platz gebracht, den ich vor dem Reifenstopp hatte.»

«Wir hatten auf dem weichen Reifen soliden Speed, in jener Phase hatten wir das schnellste Auto. Und es ist schon eine Weile her, dass das so war. Also will ich mich aufs Positive konzentrieren – der WM-Titel für Mercedes ist eingetütet, und ich habe ein besseres Wochenende gezeigt als in Texas und Mexiko.»