Nach McLaren-Crash im Sprint: Rüffel für Formel-1-Champion Lando Norris

Ein Raunen ging durch den Pressesaal von Singapur, als die beiden McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und Lando Norris sich in der letzten Sprint-Runde simultan drehten. Was war passiert? Norris versuchte, den vierten Platz von seinem Teamkollegen zu schnappen, und ging dabei etwas optimistisch vor. Piastri hatte das Nachsehen, denn während der Formel-1-Champion weiterfahren und einen letzten Punkt ins Ziel retten konnte, war das Mini-Rennen für den Australier gelaufen.

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Teamchef Andrea Stella fand klare Worte für den unnötigen Crash , den die Regelhüter genauer unter die Lupe nahmen, aber von einer Strafe absahen, weil keinem der beiden Stallgefährten die eindeutige Schuld am unliebsamen Treffen zugewiesen wurde. Nicht alle stimmten dem Urteil der Stewards zu.

So erklärte etwa der frühere GP-Pilot und heutige TV-Experte von «Sky Sports F1», Martin Brundle: «McLaren wird verärgert sein über diesen Zwischenfall in der letzten Sprint-Runde. Denn für das Team hätte es keinen Unterschied gemacht, wer Vierter und wer Fünfter wird.» Und er urteilte: «Das war nicht clever von Lando,»

Der Angriff sei das Risiko nicht wert gewesen, ist sich der Brite sicher. «Was hätte Oscar tun sollen? Ich weiss, sie sind Rennfahrer, aber das war das Risiko einfach nicht wert, nur um einen Punkt mehr zu holen und die Position zu tauschen.»

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Geständnis von Formel-1-Weltmeister Lando Norris

Norris zeigte sich zunächst nicht einsichtig, er entschuldigte sich zwar am Funk beim Team, aber nach dem Fallen der Zielflagge erklärte er trotzig, dass sein Angriff gerechtfertigt sei. Am Funk hatte er erklärt: «Tut mir leid, ich wollte das natürlich nicht, aber ich dachte, ich bin neben ihm. Mir ging der Platz aus, aber ich war auf der gleichen Höhe.»

Doch als er später am Samstag nach dem Qualifying und Gesprächen mit Piastri und der McLaren-Führung zu Wort kam, sagte er im «Sky Sports F1»-Gespräch: «Wir haben als Team alle darüber gesprochen. Ich habe mich entschuldigt, aber mehr müsst ihr dazu nicht wissen.» Als «Sky Italien» nach Details der Unterredung fragte, gestand er: «Ich habe einen Rüffel bekommen.»