Zwar ist die wichtigste MotoGP-Entscheidung der Kampagne gefallen – Marc Marquez konnte seinen Titel verteidigen und in Portimao den ultimativen Karriereerfolg feiern – doch dahinter wird auch in Valencia noch einmal um viel mehr als nur Trostpreise gehen. Ganz vorne stehen gleich zwei Entscheidungen mit Aprilia-Beteiligung.

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Mit der bedeutenden Hersteller-WM zwischen Aprilia und Ducati geht es auch noch um den Vize-Titel in der Fahrer-Weltmeisterschaft. Nach Jorge Martins Unfall in Australien, bei dem das rechte Handgelenk des «Marinators» zu Bruch ging, deutete vieles auf eine schnelle Übernahme Martin Position durch Teamkollege Marco Bezzecchi hin. Der extrem kämpferische Martin konnte Marco Bezzecchi in den letzten Rennen zwar nicht besiegen, doch die Nummer 89 punktete in den letzten vier Rennen und hält sich damit auch vor dem Finale noch vor «Bez».

Wurden zu Team-Buddies: Jorge Martin und Marco Bezzecchi (re.) Foto: Gold and Goose Wurden zu Team-Buddies: Jorge Martin und Marco Bezzecchi (re.) © Gold and Goose

Aber: Nur zwei Punkte trennen die Aprilia-Werksfahrer. Da Martin auch in Valencia noch nicht bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit über eine volle GP-Distanz sein wird, hat Marco Bezzecchi die Favoritenrolle. Trotz des großen Teamgeists bei Aprilia, dank der gemeinsamen Erfolge, auf der Piste will keiner dem anderen die Vorfahrt gewähren. Aufgrund des geringen Punkteabstands ist Taktieren nicht angesagt – das Duell Martin gegen Bezzecchi wird zum Ende der Zusammenarbeit seinen Höhepunkt erreichen.

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Gleich hinter den schwarzen Reitern gibt es einen weiteren Kampf mit drei Piloten dreier Werke um die nächstbeste WM-Position 4. Die hält vor seinem letzten Auftritt in Orange Pedro Acosta. Doch die Nullnummer beim Portugal-GP brachte den Youngster in Schwierigkeiten. Denn die Verfolger Ai Ogura und Fabio Di Giannantonio punkteten an der Algarve mit den Rängen 5 und 4 so gut, dass beide in Valencia noch am KTM-Frontmann vorbeiziehen können.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Live Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Hartes Duell: Pedro Acosta (KTM) gegen Trackhouse-Aprilia-Ass Ogura (re.) Foto: Gold and Goose Hartes Duell: Pedro Acosta (KTM) gegen Trackhouse-Aprilia-Ass Ogura (re.) © Gold and Goose

Dem Japaner der Trackhouse-Mannschaft fehlen lediglich sechs Zähler auf Acosta, elf Punkte dahinter Fabio Di Giannantonio, der zwei Tage später den Job des Spaniers bei Red Bull KTM Factory Racing übernehmen wird.

Hinter dem zu erwartenden Dreikampf sind die Positionen bezogen. Raul Fernandez (7.) und Alex Marquez (8.) haben keine Chance mehr, Positionen gutzumachen. Werksfahrer Pecco Bagnaia wird seine letzte Ducati-Saison als Neunter abschließen – es sei denn, Tech3-Pilot Enea Bastianini setzt alles auf eine Karte und holt 21 Punkte auf.

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Noch weiter hinten in der Tabelle steht dagegen noch ein interessantes Match. Honda-LCR-Pilot Diogo Moreira, Neuling des Jahres, rangiert in der Tabelle auf Position – überschaubare sieben Punkte hinter dem besten Yamaha-Arbeiter, Fabio Quartararo – der zugleich ab kommendem Dienstag neuer Boxennachbar des Brasilianers ist. Das Duell um die Vorherrschaft beginnt damit schon beim Valencia-GP.