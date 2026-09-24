Laurent Mekies: Das sind die Erwartungen an Verstappen-Kollege Isack Hadjar

Comeback nach Verletzung und Vertragsverlängerung – das Baku-Wochenende ist ein Besonderes für Isack Hadjar. Sein Teamchef bei Red Bull Racing, Laurent Mekies, verriet jetzt: Hadjar war gar nicht aus dem Simulator herauszubekommen, so sehr freute er sich offenbar auf sein Renncomeback.

Werbung

Werbung

Mekies: «Er hatte am Sonntag seine letzte Untersuchung, und am Montag haben wir ihn in den Simulator gesetzt – und am Montagabend konnten wir ihn gar nicht mehr aus dem Simulator herausbekommen. Also waren wir der Meinung, dass der Test gut genug war und er fit ist, und deshalb ist es schön, ihn wieder dabei zu haben. Wir sind ziemlich überzeugt davon, dass er fast wieder bei 100 Prozent ist.»

So verdiente sich Hadjar den neuen Vertrag

Zu den Vertragsverhandlungen sagte der französische Ingenieur: «Es war wirklich ganz einfach, ehrlich gesagt. Er hat in der ersten Jahreshälfte eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Zunächst durch seine natürliche Schnelligkeit, dann durch die Art und Weise, wie er sich in das Team integriert hat. Schon in den ersten Wochen ist er nach Großbritannien gezogen. Er war so gut wie jede zweite Woche bei uns in Milton Keynes. Und dann – was nicht weniger wichtig ist – die Art und Weise, wie er sich im Laufe der Rennen weiterentwickelt hat. Wir haben wirklich gesehen, dass er sich so gut wie an jedem Rennwochenende ein bisschen verbessert hat. Daher war es eine sehr, sehr einfache Entscheidung.»

Und wie genau ist der Vertrag denn nun gestaltet? Hadjar selbst hatte gesagt, er wisse gar nicht genau, wie lange der laufe. Er konzentriere sich auf das Fahren – und sagte cool: «Wenn man gut ist, dann bleibt man».

Werbung

Werbung

Red Bull Racing zog Option für 2027

Laurent Mekies verriet ein paar mehr Details: «Isack ist schon sehr lange bei Red Bull, und das bedeutet, dass wir tatsächlich einen sehr langfristigen Vertrag mit ihm haben, da er Teil unseres Nachwuchsprogramms ist, und wir haben unsere Optionen gezogen, um ihn für 2027 zu sichern.»

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Morgen Baku: 3. Freies Training FIA Formula One World Championship 25.09.2026 - 10:15

Der Platz an der Seite von Vierfachweltmeister Max Verstappen ist berüchtigt. Sich mit dem Niederländer zu messen, ist die wohl größte Herausforderung der Formel 1. Soll Hadjar Verstappen herausfordern? Oder ein guter zweiter Fahrer sein?

Mekies: «Wir erwarten von ihm, dass er sich weiter verbessert. Was wir also in der ersten Saisonhälfte gesehen haben – dass er seine Geschwindigkeit gesteigert hat, nicht nur das technische Feedback, nicht nur die Reife, nicht nur die Integration, sondern dass er seine Geschwindigkeit gesteigert hat, so wie er es in der ersten Saisonhälfte getan hat. Das ist es, was wir uns von ihm für die zweite Saisonhälfte und für das nächste Jahr wünschen. Wenn er das schafft, wird er natürlich ganz nah an Max dran sein. Diese beiden Dinge gehen also Hand in Hand.»