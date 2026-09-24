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Max Verstappen (Red Bull Racing) in Baku: «Das Auto liegt wirklich besch…»

Max Verstappen ist auf dem tückischen Baku City Circuit anständig unterwegs – Platz 3 im zweiten freien Training hinter den zwei Mercedes. Der 28-jährige Niederländer war am Funk recht stürmisch.

Formel 1

Max Verstappen in Baku
Max Verstappen in Baku
Foto: XPB
Max Verstappen in Baku
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Max Verstappen hat vor einem Jahr in Baku alles in Grund und Boden gefahren: Pole-Position, Start/Ziel-Sieg sowie schnellste Rennrunde 2025, besser kann man das nicht machen.

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Damals befand sich der Niederländer in einer atemberaubenden Aufholjagd, um die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris am Titelgewinn zu hindern. Was fast geklappt hätte – nach dem WM-Finale von Abu Dhabi fehlten Super-Max nur zwei kümmerliche Pünktchen auf Norris.

Zwölf Monate später hat Max oft nur das viertbeste Auto unterm Hintern (hinter Mercedes, McLaren und Ferrari), was ihn nicht daran hindert, einen Podestplatz nach dem anderen einzufahren (seit Österreich fünf Zielankünfte, fünf Mal auf dem Siegertreppchen).

Im Artikel erwähnt

Im ersten Baku-Training 2026 war Verstappen Zweitschnellster hinter dem Engländer George Russell, darauf galt es in den zweiten 60 Trainingsminuten aufzubauen.

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Davon war aber zunächst nichts zu spüren, denn nach etwas mehr als fünf Minuten meldete sich der 71-fache GP-Sieger so am Funk: «Das Auto liegt wirklich besch…»

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Das Kuriose dabei: Verstappen zu diesem Zeitpunkt auf mittelharten Reifen in Führung.

Im schnellen letzten Teil der Bahn, fast zwei Kilometer lang, verlor Verstappen im Schnitt nur knapp zwei Zehntel auf die Mercedes-motorisierten Rennwagen.

Red Bull Racing mit geänderter Luftführung am Beginn der Seitenkästen (und neuen Entlüftungs-Kiemen), neuem Unterboden, anderen Rückspiegelstützen sowie Optimierungen am Schutzbügel Halo.

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Verstappen rutschte eine Weile hinter Norris, dann hinter Russell zurück, bevor Max nach einer Viertelstunde wieder auf P1 rückte, 45 Tausendstelsekunden vor dem Briten.

Bei roter Flagge nach 18 Minuten (Arvid Lindblad rechts angeschlagen bei der Einfahrt in die Altstadt) lief die Uhr gnadenlos weiter. Die Zwangspause dauerte elf Minuten.

Nach 35 Minuten ein Versuch von Verstappen mit weichen Reifen, Max inzwischen auf P3 hinter Russell und Leclerc.

Max mit Bestzeit im ersten Sektor, im zweiten aber drei Zehntel hinter Russell, unterm Strich dann Rang 2 hinter dem Engländer, Rückstand bei vier Zehnteln. Russell konnte dann nachlegen, WM-Leader Antonelli rückte vor, damit Max auf P3.

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Die Dauerläufe sind noch schwer zu deuten, aber auch hier ist Verstappen unter den Besten zu finden. Da werden wir im dritten Training schlauer sein.

Das zweite Training für Verstappen endete mit einem (harmlosen) Verbremser in Kurve 15.

Zwischenbilanz von Max: «Am Ende ein ganz anständiger Tag. Ich bin am Ende mit dem Auto recht zufrieden gewesen, auch wenn wir noch ein paar Details feineinstellen müssen. Aber alles in allem ist das ein ermutigender Beginn. Die ganzen Verbesserungen haben genau das gebracht, was wir uns von ihnen erwartet hatten.«

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