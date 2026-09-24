TV-Boykott wegen Pöbeleien? Machtwort von Flavio Briatore

Im Rahmen des Spanien-GPs in Madrid vor knapp zwei Wochen hatte es Diskussionen über einen möglichen Positionstausch zwischen den beiden Alpine-Kollegen Pierre Gasly und Franco Colapinto gegeben. Colapinto hatte am Funk einen Tausch gefordert und war verbal ziemlich deutlich geworden. Das erzürnte die Colapinto-Fans offenbar. Im Anschluss an das Rennen wurden Pierre Gasly selbst, aber auch sein direktes Umfeld, also seine Familie und Partnerin, im Internet wüst beleidigt . Es ist nicht das erste Mal, dass die argentinischen Colapinto-Fans für Aufsehen sorgten. Auch Jack Doohan und Esteban Ocon war bereits ein Opfer der Online-Pöbeleien.

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Jetzt schaltete sich Alpine-Berater Flavio Briatore ein. Er sagte bei ESPN, die unter anderem in Argentinien die Formel-1-Rechte innehaben, dass Colapinto möglicherweise nicht mehr mit argentinischen Medien sprechen werde.

TV-Boykott wegen Online-Hass?

Der Italiener sagte: «Wenn die Argentinier Franco unterstützen wollen, dann sauber, loyal und nicht so, wie wir es in den sozialen Medien sehen. Wenn nicht, dann wird Franco irgendwann nicht mehr mit allen sprechen. Denn ich sehe immer wieder die Wut der Fans über die eine und die andere Sache. Und das ohne Grund. Wenn die Leute so sind, dann werden wir irgendwann die Interviews mit dem argentinischen Fernsehen unterbinden, weil das, was ich auf den sozialen Medien sehe, keinen Sinn ergibt.»

Briatore: «Argentinien kann glücklich sein, einen vielversprechenden Fahrer zu haben. Er ist mitten in einer guten Entwicklung, ist dieses Jahr viel besser. Wir müssen ihn unterstützen.» Und dann über die argentinischen Fans, sagt Briatore: «Aber wir müssen ihn auf die richtige Art und Weise unterstützen, nicht das, was wir auf Social Media sehen. Wir müssen Franco unterstützen, die Argentinier willkommen heißen, aber wir müssen auch korrekt sein.»

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