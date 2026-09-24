BMW kündigt Roadster an – mit 450er Zweizylindermotor

Als BMW im November 2024 auf der Mailänder Motorradmesse die F450GS enthüllte, war klar: Basierend auf dieser technischen Plattform würden weitere Modelle folgen. Nun ist klar: Als nächstes kommt eine F450R, eine unverkleidete Strassenmaschine.

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Mit 48 PS bei 8750/min passt schon die GS fugenlos zum Führerschein A2. Es ist nicht zu erwarten, dass BMW für den Roadster die Leistung erhöht. Hingegen dürfte es möglich sein, von der GS durch die wegfallende Verkleidung, die gekürzten Federwege und das kleinere Vorderrad 3 kg abzuspecken. Damit käme die F450R passgenau auf das für A2-Motorräder mit den maximal erlaubten 48 PS vorgeschriebene Mindestgewicht von 175 kg.

Anhand der Gegenlichtaufnahme scheint BMW möglichst viel von der GS in den Roadster zu transferieren: Ab dem Lenkkopf bis zum Kennzeichenhalter scheinen die beiden Motorräder identisch, allenfalls sind die 180 mm Federweg der GS moderat gekürzt. Die Tankform und die Frontpartie entsprechen dem Roadster-Flagschiff S1000R.

Die Front scheint geduckter als bei der GS, die Gabel kürzer, das Vorderrad misst 17 statt 19 Zoll. Die GS-Bremsanlage mit 310er Einzelscheibe und Vierkolbenzange wird beibehalten. Diesmal wartet BMW mit der Enthüllung nicht bis zur Motorradmesse Mailand Anfangs November. Schon am 1. Oktober wissen wir mehr.

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