KTM Ajo setzt in der Moto2-WM auf Kontinuität: Veijer und Rueda bleiben

Während im nächsten Jahr Moto3-Pilot Rico Salmela neu zu KTM Ajo dazustoßen wird, setzt man in der Moto2-WM auf Kontinuität. So wird das finnische Team auch 2027 mit Collin Veijer und Jose Antonio Rueda an den Start gehen.

Werbung

Werbung

Veijer wird 2027 seine dritte Moto2-Saison bestreiten. Zuvor fuhr er zwei Jahre in der Moto3-WM – 2024 belegte der 21-Jährige dort den dritten Rang in der Gesamtwertung. Veijer stand sowohl 2025 (Platz 2 in Portimao) als auch 2026 (Rang 3 in Jerez und Platz 2 in Misano) auf dem Podium. Am vergangenen Wochenende musste der Niederländer einen Rückschlag einstecken. Im FP1 auf dem Red Bull Ring brach er sich bei einem Crash das Schlüsselbein. Am Dienstag wurde er erfolgreich operiert.

«Ich freue mich sehr, weiterhin für das Team zu fahren, und bin KTM und Red Bull sehr dankbar, dass sie auch im nächsten Jahr an mich glauben. Ich bin auch Niklas und Aki [Ajo] dankbar, dass sie mir die Chance geben, bei dieser großartigen Gruppe von Menschen zu bleiben», meinte Collin Veijer. «Ich werde versuchen, jede Gelegenheit optimal zu nutzen und wie immer bis an meine absoluten Grenzen zu gehen. Mein Ziel ist es, meinem Traum, irgendwann MotoGP-Fahrer zu werden, näher zu kommen. Ich hoffe, dass wir diesen Traum eines Tages verwirklichen können – und ich hoffe, dass dies mit KTM geschieht. Ich freue mich sehr über diese neue gemeinsame Chance und kann den Start der neuen Saison kaum erwarten; ich gehe davon aus, dass sie uns noch mehr Freude bereiten wird und an das anknüpft, was wir in diesen ersten beiden Jahren in der Moto2 erlebt haben.»

Jose Antonio Rueda, der Moto3-Weltmeister von 2025, bestreitet 2026 seine erste Saison in der Moto2-WM. Er tat sich bislang schwer in der umkämpften mittleren Kategorie der Motorrad-WM. Derzeit belegt der 20-jährige Spanier mit 31 Punkten Gesamtrang 18.

Werbung

Werbung

«Ich bin sehr glücklich, bei meinem Traumteam zu bleiben: einem Team, das meine Entwicklung in den letzten vier Saisons miterlebt hat», betonte Jose Antonio Rueda. «Ich freue mich riesig, dass ich bei der Anpassung an die Moto2 stetige Fortschritte mache, und dass ich dies gemeinsam mit der Red Bull KTM Ajo-Familie tun kann, ist für mich einfach fantastisch. Ich bin zuversichtlich, dass uns das Jahr 2027 noch viele weitere Erfolge bescheren wird, nachdem ich mich in diesem Rookie-Jahr in jeder Hinsicht an eine neue Arbeitsweise anpassen musste. Unsere gemeinsame Reise fortzusetzen, war meine Priorität, daher freue ich mich sehr, bestätigen zu können, dass ich meine fünfte Saison mit dem Team bestreiten werde.»

Teammanager Niklas Ajo: «Die Moto2 ist eine der wettbewerbsintensivsten und engsten Motorsportklassen der Welt, und die Tatsache, dass wir ein weiteres Jahr mit denselben Fahrern zusammenarbeiten können, die nun eine weitere Saison Erfahrung gesammelt haben, wird uns mit Sicherheit die Chance geben, jedes Wochenende erneut um Siege und Podiumsplätze zu kämpfen. Collin hat sich in den letzten zwei Jahren gemeinsam mit uns weiterentwickelt und nun gezeigt, dass er das Zeug dazu hat, den letzten Schritt nach ganz vorne zu machen. Jose Antonio steht kurz vor dem Start seiner fünften Saison bei uns – das hat bisher nur Brad [Binder] geschafft. Seine Rookie-Saison war nicht gerade einfach, aber wir sehen bereits Anzeichen dafür, dass er in naher Zukunft auch in der Moto2 zu den Top-Anwärtern gehören wird.»