18. Januar 2027: Ducati-Teamvorstellung mit Marc Marquez und Pedro Acosta

Bevor am 31. Januar und 1. Februar auf dem Sepang International Circuit der erste MotoGP-Test 2027 über die Bühne geht, stellen die Teams zu Beginn des Jahres ihre Motorräder und Fahrer für die kommende Saison vor. Dieses Mal sind diese Termine besonders spannend, denn es werden die 850er-Prototypen für die neue MotoGP-Ära präsentiert. Dazu kommt: Viele Fahrer werden nächstes Jahr den Hersteller wechseln.

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Das Werksteam von Ducati fällt, was den ersten Meilenstein der neuen Saison angeht, aus dem Rahmen und nimmt sich dafür traditionsgemäß drei Tage Zeit. Für die offizielle Teampräsentation reisen die Roten auch 2027 wieder – das fünfte Mal bereits – in den italienischen Wintersportort Madonna di Campiglio, wo vom 17. bis 19. Januar unter dem Motto «Campioni in Pista» der neue Prototyp für nächstes Jahr vorgestellt wird.

18. Januar 2027: Marc Marquez und Pedro Acosta enthüllen die 850er-Ducati

Für Ducati Lenovo wird am 18. Januar Marc Marquez die 850er-Desmosedici enthüllen. An seiner Seite wird er mit Pedro Acosta einen neuen Teamkollegen haben. Der 22-Jährige wird bei diesem Anlass das erste Mal in den offiziellen Teamfarben zu sehen sein.

Auch Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna, Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi und weitere hochrangige Vertreter des Herstellers aus Borgo Panigale – allen voran Ducati-CEO Claudio Domenicali – lassen sich diese Veranstaltung nicht entgehen. Es ist für Ducati viel mehr als die Präsentation des offiziellen MotoGP-Teams für die nächste Saison – die Traditionsmarke feiert sich selbst. Auch Journalisten und Partner werden wieder in die italienischen Alpen eingeladen.

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Die Teamvorstellung von Ducati Lenovo am 18. Januar kann von den Gästen vor Ort und per Livestream im Internet mitverfolgt werden. Danach wird, wie jedes Jahr, Ski gefahren und vor der imposanten Bergkulisse gefeiert.