Nächster Superbike-Wintertest: Welche Teams und Fahrer in Jerez dabei sind
Für die Superbike-WM 2027 gibt es vier neue Fahrer, zwei neue Homologationsmodelle und die angepasste Balance-Regel. Einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir Ende November beim Jerez-Test.
Seit dem 12. Oktober 2025 wurde jedes Rennen in der Superbike-WM von Ducati gewonnen. Damit auch andere Marken wieder Erfolgsaussichten haben, wird das technische Reglement für 2027 modifiziert.
Miller, Binder, Morbidelli dürfen erst im Dezember
Um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, wurden für den Winter von 2026 auf 2027 mehrere große zweitägige Privattests anberaumt. Im vergangenen Winter gab es kaum trockene Stunden auf der Rennstrecke, die Tests fielen beinahe komplett ins Wasser. Natürlich hoffen die Teams und Fahrer auf mehr Glück Ende dieses und Anfang nächstes Jahr. Denn abgesehen von der neuen Balance-Regel haben BMW und Honda ein neues Homologationsmodell und es kommen vier neue Fahrer hinzu. Neben
Beim Test in Jerez am 25./26. November im andalusischen Jerez werden wir bei den Superbikes also nicht viel Neues zu sehen bekommen, da
Zumindest bei den wenigen anwesenden Supersport-Fahrern wird es interessant. Das Kawasaki-Werksteam tritt erstmals mit seinem neuen Duo an. David Salvador wurde dieses Jahr Vizeweltmeister in der Klasse Sportbike und anschließend von den Grünen befördert. Und sein Teamkollege, der ehemalige Moto3-Champion Jaume Masia, kommt von Ducati. Jeremy Alcoba wurde vergangene Saison als Kawasaki-Werksfahrer Dritter der Weltmeisterschaft, er ist die neue Galionsfigur bei Yamaha und startet für das AS-Team des Schweizers Andrea Quadranti.
Teilnehmer SBK-Wintertest Jerez 25./26. November:
Superbike:
Bimota: Axel Bassani, Alex Lowes, Xavi Fores, Florian Marino
Kawasaki: Garrett Gerloff
Pata Yamaha: Andrea Locatelli
Honda: Somkiat Chantra, Jake Dixon
HRC Test-Team: Jonathan Rea
BMW: Miguel Oliveira, Michael van der Mark
Mark VDS Ducati: Sam Lowes
Supersport:
Kawasaki: David Salvador, Jaume Masia
AS Blu Cru Yamaha: Jeremy Alcoba
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