Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Nächster Superbike-Wintertest: Welche Teams und Fahrer in Jerez dabei sind

Für die Superbike-WM 2027 gibt es vier neue Fahrer, zwei neue Homologationsmodelle und die angepasste Balance-Regel. Einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir Ende November beim Jerez-Test.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Die Teams hoffen auf schönes Wetter in Jerez
Die Teams hoffen auf schönes Wetter in Jerez
Foto: Gold & Goose
Die Teams hoffen auf schönes Wetter in Jerez
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Seit dem 12. Oktober 2025 wurde jedes Rennen in der Superbike-WM von Ducati gewonnen. Damit auch andere Marken wieder Erfolgsaussichten haben, wird das technische Reglement für 2027 modifiziert. Seit 31. Juli ist offiziell, dass bei der zukünftigen Balance-Regel zwei Instrumente ineinandergreifen: Zur aktuellen Limitierung der Kraftstoffdurchflussmenge pro Hersteller kommt eine vorgeschriebene Maximaldrehzahl hinzu. Diese kann vom Motorrad-Weltverband FIM alle zwei Veranstaltungen pro Hersteller in Schritten von 500/min nach oben oder unten korrigiert werden. Der Startpunkt ist abhängig von der Maximaldrehzahl des homologierten Serienmodells.

Werbung

Werbung

Miller, Binder, Morbidelli dürfen erst im Dezember

Um sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, wurden für den Winter von 2026 auf 2027 mehrere große zweitägige Privattests anberaumt. Im vergangenen Winter gab es kaum trockene Stunden auf der Rennstrecke, die Tests fielen beinahe komplett ins Wasser. Natürlich hoffen die Teams und Fahrer auf mehr Glück Ende dieses und Anfang nächstes Jahr. Denn abgesehen von der neuen Balance-Regel haben BMW und Honda ein neues Homologationsmodell und es kommen vier neue Fahrer hinzu. Neben Supersport-Champion Albert Arenas (Go Eleven Ducati) sind das die MotoGP-Piloten Jack Miller (Pata Yamaha), Brad Binder (BMW) und Franco Morbidelli (Aruba.it Ducati). Die MotoGP-Asse dürfen aber erst ab Dezember testen, weil ihre Saison noch bis Ende November geht.

Beim Test in Jerez am 25./26. November im andalusischen Jerez werden wir bei den Superbikes also nicht viel Neues zu sehen bekommen, da BMW und Honda ihre nächstjährigen Maschinen bereits hergezeigt haben. Neue Fahrer sind auch keine dabei.

Zumindest bei den wenigen anwesenden Supersport-Fahrern wird es interessant. Das Kawasaki-Werksteam tritt erstmals mit seinem neuen Duo an. David Salvador wurde dieses Jahr Vizeweltmeister in der Klasse Sportbike und anschließend von den Grünen befördert. Und sein Teamkollege, der ehemalige Moto3-Champion Jaume Masia, kommt von Ducati. Jeremy Alcoba wurde vergangene Saison als Kawasaki-Werksfahrer Dritter der Weltmeisterschaft, er ist die neue Galionsfigur bei Yamaha und startet für das AS-Team des Schweizers Andrea Quadranti.

Werbung

Werbung

Teilnehmer SBK-Wintertest Jerez 25./26. November:

Superbike:

Bimota: Axel Bassani, Alex Lowes, Xavi Fores, Florian Marino

Kawasaki: Garrett Gerloff

Pata Yamaha: Andrea Locatelli

Honda: Somkiat Chantra, Jake Dixon

HRC Test-Team: Jonathan Rea

BMW: Miguel Oliveira, Michael van der Mark

Mark VDS Ducati: Sam Lowes

Supersport:

Kawasaki: David Salvador, Jaume Masia

AS Blu Cru Yamaha: Jeremy Alcoba

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Superbike WM Events
  1. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. Vergangen

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  4. Vergangen

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien