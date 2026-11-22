Lando Norris ist beim spektakulären Grand Prix von Las Vegas Zweiter geworden, 0,639 sec hinter Sieger Max Verstappen und knapp vor dem drittplatzierten Oscar Piastri. Der Weltmeister von 2025 verpasst seinen 15. GP-Triumph also knapp, weiss aber – in diesem Rennen war gegen Verstappen kaum mehr drin.

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Nach dem Sieg in Brasilien vor Max Verstappen nun Zweiter in Las V Vegas hinter Max Verstappen. Klar profitierte Norris zum Schluss vom Ausrutscher George Russells und vom einem technischen Problem am Wagen von Kimi Antonelli, aber dennoch hat Lando ein sehr gutes Rennen gezeigt.

Der Brite kommentiert seine Fahrt (zum 51. Mal auf dem Siegertreppchen, wie Mika Häkkinen) so: «Das war das nackte Chaos, so ein Rennen hat es in der Formel 1 noch nie gegeben! Ganz ehrlich – ich hatte zwischendurch keinen Schimmer, wie das alles ausgehen würde; ob ich am Ende eine Chance auf den Sieg habe oder ob ich nach hinten durchgereicht werde.»

«Dieses Rennen hatte einfach alles, und ich bin sicher, die Fans haben sich überall fabelhaft unterhalten. Was mich selber angeht, so bin ich mit meiner Leistung sehr zufrieden. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht auf dem Weg Richtung Spitze.»

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«Das war ein Rennen, in welchem Vieles stimmen musste: Die Reifen waren wegen der niedrigen Temperaturen natürlich ein Riesen-Thema, dann aber, fast wichtiger, hast du sehr clever fahren müssen in Bezug aufs Energie-Management. Und du hast dir keine Fahrfehler erlauben dürfen, was heute auch nicht alle Piloten von sich behaupten können.»

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«Es war sehr leicht, sich einen Patzer zu erlauben, jeder musste höllisch aufpassen. Ein Rennen, das unfassbar Spass gemacht hat, und ich freue mich sehr, dass wir für McLaren ein so gutes Ergebnis erzielen konnten.»

Klar begann in den sozialen Netzwerken schon während des Überhol-Festivals die leidenschaftlich geführte Diskussion: Ist das jetzt toller Sport oder ist das zu künstlich, weil die meisten Manöver ja nur deshalb möglich werden, weil der eine Fahrer noch elektrischen Saft hat, der andere aber nicht mehr.

Lando Norris findet: «Ich habe den Eindruck, dass fast jeder Fahrer im Feld Spass gehabt hat. Max Verstappen hat das da vorne toll gemacht, ich selber habe immerhin geführt, ich glaube, für ungefähr 15 Sekunden, also kann ich mich Leader nennen! Darauf bin ich sehr stolz.»

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«Max hatte ein gutes Auto heute, aber vor allem ist er überragend gefahren. Wir selber haben – ein wenig unerwartet – beide Autos auf dem Podest. Nach solch einem Spektakel und mit solche einem Ergebnis kann es nur Zufriedenheit geben.»