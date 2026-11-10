Neues Rätsel Racing-Raritäten: Ein Grand Prix ja, ein Formel-1-WM-Lauf nein

Wer ist das? Wo und wann ist das Foto entstanden?

Wer ist das? Wo und wann ist das Foto entstanden?

Meist aus dem Archiv unserer Foto-Partner XPB und Grand Prix Photo stellen wir jede Woche ab Dienstag ein kleines Stück Motorsport-Historie vor. Sagen Sie uns, wer zu erkennen ist (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und rätseln Sie um die Ehre mit – zu gewinnen gibt es nichts. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist Sonntag der laufenden Woche, um 24.00 Uhr.

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Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen sind ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die im Rahmen des Rätsels übermittelten Daten werden ausschliesslich zur Durchführung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Unser Wegweiser fürs neue Rätsel: Diese Szene spielte sich Schauplatz eines Rennens an, das als Grand Prix bezeichnet wurde, jedoch nicht zur Formel-1-WM gehörte.

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Unsere Vorgabe beim letzten Mal lautete: Silber konnte hier in der Formel 1 nicht glänzen, und der Fahrer stand zeitlebens im Schatten. Zu sehen ist der silberne Copersucar-Rennwagen von Wilson Fittipaldi, in Watkins Glen 1975. Der ältere Bruder von Formel-1-Champion Emerson Fittipaldi wurde Zehnter.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

Wilson Fittipaldi mit seinem Copersucar in Watkins Glen 1975 Foto: Grand Prix Photo Wilson Fittipaldi mit seinem Copersucar in Watkins Glen 1975 © Grand Prix Photo

Traurige Nachricht aus Brasilien im Februar 2024: Wilson Fittipaldi ist tot, wie seine Familie am 23. Februar mitteilt. Anfang Januar wurde bekannt, dass Ex-Rennfahrer Wilson Fittipaldi am 25. Dezember 2023, an seinem 80. Geburtstag, einen Herzstillstand erlitten hatte und von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt werden musste.

Seine Ehefrau Rita Reis Fittipaldi schrieb auf Instagram: «Liebe Freunde und Fans. Beim Weihnachtessen verschluckte sich Wilsinho an einem Stück Fleisch und erlitt daraufhin einen Herzstillstand.»

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«Er konnte wiederbelebt werden, ist derzeit aber intubiert und sediert. Wir warten darauf, dass er wieder aufwacht.» Leider wollte es das Schicksal anders.

Seit Jahren machte sich die Familie Sorgen um die Gesundheit von Wilson. Er war 2020 zuhause gestürzt, im Krankenhaus wurde eine Gehirnblutung festgestellt und notoperiert. Obschon er sichtlich schwächer wurde, ließ er es sich nicht nehmen, 2023 beim Brasilien-GP aufzutauchen, wo er seinen früheren Brabham-Teamchef Bernie Ecclestone traf.

Wilson Fittipaldi jr. (80), Sohn eines Radioreporters gleichen Namens, stand immer im Schatten seines jüngeren Bruders Emerson Fittipaldi (zweifacher Formel-1-Weltmeister, zweifacher Indy 500-Sieger, CART-Champion).

Wilson fuhr von 1972 bis 1975 in der Formel 1 und wurde auf dem Nürburgring 1973 Fünfter (als bestes GP-Ergebnis).

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Wilsons Sohn Christian Fittipaldi trat von 1992 bis 1994 in der Formel 1 an, danach folgte eine beachtliche IndyCar-Karriere (zwei Siege, Gesamtfünfter 1996 und 2002).

Die Idee eines in Brasilien gebauten und vom Zuckerkonzern Copersucar finanzierten Formel-1-Teams war zum Scheitern verurteilt: Brasilien war als Basis ungeeignet, die Autos waren selten konkurrenzfähig. Emerson Fittipaldi wechselte von McLaren zum Heim-Team und vergeudete dort fünf Jahre seiner Karriere.