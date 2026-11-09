Mehr Triples, Boxer und V5: ZX-Moto mit EICMA-Neuheiten zum Vollsortimenter

Kaum mehr als zwei Jahre ist die Marke ZX Moto alt. 2024 von Kove-Urgestein Zhang Xue gegründet, stellten die Chinesen schon Ende 2025 auf der EICMA die 820 RR vor. Mit der Rennversion des Supersportlers startete die Marke aus Chongqing in dieser Saison erstmals in der Supersport-Weltmeisterschaft und wurde mit dem Team Evan Bros aus dem Stand Vizeweltmeister, sechs Rennsiege inklusive.

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Der raketenhafte Aufstieg im Motorsport geht dabei einher mit ebenso sprunghaftem Anstieg der Verkaufszahlen. Im Jahr 2025, dem ersten Verkaufsjahr der jungen Marke, sollen 25.000 Motorräder an Kunden verkauft worden sein. Im noch laufenden Jahr 2026 gehen die Chinesen bereits von rund 100.000 Exemplaren aus. Das entspräche fast aus dem Stand der rund doppelten Stückzahl von Traditionshersteller Ducati. Zeitgleich sei die Mitarbeiteranzahl von 300 auf 1700 gewachsen, dennoch sollen Interessenten im wichtigen asiatischen Markt teils monatelang warten müssen. Nach dem ersten Sieg in der Supersport-WM im April soll die Onlinepräsenz der jungen Firma unter der Menge der Anfragen zusammengebrochen sein. Dass ZX Moto schon so früh in der Markengeschichte auf den Motorsport als Entwicklungs- und Marketinginstrument setzt, ist kein Zufall: Schon bei Kove, bei denen Ex-CEO Zhang Xue weiter beteiligt sein soll, hatte der heute 39-Jährige Motorsport als Imagetreiber vorangetrieben. Das Dakar-Engagement mit der Kove 450 Rally EX geht auf den ehemaligen Mechaniker zurück. Mit der ZX Moto 820RR-R setzt er heute auf die Supersport-Weltmeisterschaft.

Mit der 820R kommt die Naked-Variante der Supersportlerin 820RR auch zu uns Foto: BMHoehne Mit der 820R kommt die Naked-Variante der Supersportlerin 820RR auch zu uns © BMHoehne

Deren Kundenversion 820 RR soll künftig die Basis einer ganzen Modellfamilie bilden, die die Chinesen auf der Mailänder Leitmesse auch für Europa ankündigten: Die 820 R soll 2027 als Dreizylinder-Streetfighter auf hiesige Märkte kommen, und auch die Adventure-Version 820 X soll bei uns zu haben sein. Mit 27-Liter-Tank, radargestützten Assistenzsystemen und 115 PS starkem Triple träte sie im deutschen Sprachraum im unteren Premiumsegment gegen Konkurrenz à la Triumph Tiger 900 und Honda Africa Twin an.

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Eine Weltpremiere der Marke in Mailand konnte bislang mit noch keinem fertigen Motorrad in Verbindung gebracht werden: Erstmals auf der EICMA zeigte ZX Moto den Prototyp eines Boxermotors. Unter der Projektnummer ZX299M1 wird das Aggregat derzeit entwickelt und soll, nach BMW-Vorbild, seine Kraft via Kardan an das Hinterrad schicken. Knapp 1100 Kubikzentimeter Hubraum sollen für 121 PS reichen, das Drehmoment sortiert sich mit 125 Newtonmetern bei 6,750 U/min zwischen dem der BMW F900 GS und der Boxer-Konkurrentin R1300 GS ein. Ein fertiges Motorrad jedoch, in dem das Triebwerk Verwendung finden wird, blieb ZX Moto noch schuldig.

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Gleiches gilt für ein weiteres aufsehenerregendes Projekt der Marke aus Chongqing, das bereits vor der EICMA die Runde machte: Der Firmengründer verkündete in sozialen Medien, der Hersteller arbeite an einem V5-Triebwerk, das 2028 einsatzfähig sein soll. Kursierende technische Daten und Details, wie die mögliche Verwendung eines Kompressors, ließen sich nicht bestätigen und widersprechen sich in Teilen. Bei einem Straßenmotorrad wurde ein solches Konzept bislang nicht verwendet und gilt als äußerst komplex. Auch in der Superbike-Serie wäre das Aggregat nach aktuellem Stand nicht einsetzbar.

Mit einem Boxer-Motor mit Kardan will ZX Moto in Zukunft BMW angreifen Foto: BMHoehne Mit einem Boxer-Motor mit Kardan will ZX Moto in Zukunft BMW angreifen © BMHoehne

Sein Portfolio an Straßenmodellen würde der Newcomer dennoch zeitnah verdoppeln: Derzeit stehen neben dem 818-Kubikzentimeter-Triple ein 470-Kubikzentimeter-Vierzylinder zur Auswahl, der im Retro-Roadster 500F und dem Mittelklassesportler 500RR verbaut wird. Dazu wird ein eigenes Offroad-Programm mit den Modellen MX250, 350 Dualsport und 3000, sowie der zulassungsfähigen 450Rally aufgebaut.

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In kürzester Zeit bestehende Modellfamilien auszubauen und gleichzeitig zwei zusätzliche Motorenfamilien mit mutmaßlich kaum Gleichteilen zu entwickeln, bedeutet immensen Entwicklungsaufwand. Staatliche Kredite und Finanzierungsrunden sichern die nötigen Investitionen. Gleichzeitig stehen die angepeilten Produktionsvolumen bislang nicht zur Verfügung: Mit weiterer Unterstützung durch den chinesischen Staat will der Hersteller bis Ende 2027 eine neue Entwicklungs- und Produktionsanlage in Liangjiang errichten, die Kapazitäten für bis zu 500.000 Einheiten bieten soll, während der chinesische Heimatmarkt schrumpft. 2025 verlor der Zweiradmarkt in China 3,4 Prozent und auch für 2026 wird von Marktbeobachtern eine ähnliche Größenordnung erwartet. Schon 2025 waren rund die Hälfte der 22 Millionen in China produzierten Zweiräder für den Verkauf im Ausland bestimmt. Für Zhang Xue kein Grund, weniger ambitionierte Ziele zu verfolgen. Der indischen «Economic Times» sagte der CEO im Sommer: «Wenn man seine Ziele nicht ernsthaft unterfüttert, dann wird man vom Markt ausradiert!»