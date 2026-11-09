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Katar-Sieger Daniel Holgado (Kalex): «Hatte das beste Bike des Jahres!»

Aspar-Pilot Daniel Holgado holte im Moto2-Rennen auf dem Lusail International Circuit seinen zweiten Saisonsieg. Er habe sein Motorrad bis an die Grenzen gebracht. «Es hat riesigen Spaß gemacht!»

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Daniel Holgado mit seiner Aspar-Crew
Daniel Holgado mit seiner Aspar-Crew
Foto: Gold and Goose Photography
Daniel Holgado mit seiner Aspar-Crew
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Am Freitag war Moto2-Ass Daniel Holgado der schnellste Mann auf dem Lusail International Circuit. Im Katar-Qualifying am Samstag musste sich der Aspar-Pilot dann Alex Escrig (Forward) und WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) geschlagen geben.

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Holgado befand sich nicht unter den acht «Störern», die nach dem Qualifying wegen «Slow Riding» auf der Ideallinie jeweils um drei Startplätze zurückversetzt wurden. Er profitierte sogar davon und rückte auf Position 2 nach vorn. Von dort erwischte Holgado im Rennen den besten Start – er ging in Führung, doch Escrig konterte umgehend nach der ersten Kurve. Escrig fuhr danach an der Spitze ein starkes Rennen. Holgado und Teamkollege David Alonso machten Jagd auf den Kumpel von Pedro Acosta.

Vier Runden vor Schluss fand Holgado einen Weg vorbei an Escrig. Danach stürmte der nächstjährige MotoGP-Pilot davon – er überquerte die Ziellinie mit 2,265 sec Vorsprung auf Ivan Ortola, der sich kurz vor der Ziellinie noch Escrig geschnappt hatte.

Im Artikel erwähnt

Holgado fuhr ein cleveres Rennen

Holgado holte sich in Doha seinen zweiten Saisonsieg – nach dem Triumph beim Großen Preis von Brasilien im März. «Ein unglaubliches Rennen – es war fantastisch und hat riesigen Spaß gemacht», freute sich Holgado. «Ich habe den Reifenverschleiß gut gemeistert. Escrig hat richtig Druck gemacht – ich war darüber überrascht, denn ich weiß, wie hier der Verschleiß beim Vorderreifen aussieht. Ich dachte mir: ‘Bleib ruhig Dani, du hast den Speed.’ In den letzten sieben Runden habe ich 100 Prozent gegeben. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.»

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Holgado fühlte sich mit seiner Kalex pudelwohl – das gesamte Wochenende war er schnell. «Ich habe mein Motorrad bis an die Grenzen gebracht», schmunzelte der Spanier. «Ich möchte mich beim Team bedanken, das Motorrad war am Sonntag fantastisch – es war das beste Bike des Jahres. Auch am Samstag und am Freitag war das Motorrad immer sehr gut. Ich bin überglücklich.»

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In der WM-Wertung liegt Daniel Holgado nach seinem Sieg in Katar auf Platz 4. Sein Abstand zum drittplatzierten Ivan Ortola beträgt nur 4,5 Punkte.

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Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

Daniel Holgado

Daniel Holgado

CFMOTO Aspar Team

18

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25

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Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - MSI

Ivan Ortola

Ivan Ortola

QJMOTOR - MSI

18

+2,265

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Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

18

+2,285

1:56,662

16

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80

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

David Alonso

David Alonso

CFMOTO Aspar Team

18

+4,143

1:56,618

13

05

17

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz

Italtrans Racing Team

18

+4,962

1:56,654

11

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18

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Manuel González

Manuel González

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

+8,396

1:56,845

10

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Senna Agius

Senna Agius

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

Senna Agius

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Liqui Moly Dynavolt Intact GP

18

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9

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José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda

Red Bull KTM Ajo

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Filip Salac

Filip Salac

OnlyFans American Racing Team

Filip Salac

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OnlyFans American Racing Team

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Celestino Vietti

Celestino Vietti

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