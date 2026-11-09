Katar-Sieger Daniel Holgado (Kalex): «Hatte das beste Bike des Jahres!»

Am Freitag war Moto2-Ass Daniel Holgado der schnellste Mann auf dem Lusail International Circuit. Im Katar-Qualifying am Samstag musste sich der Aspar-Pilot dann Alex Escrig (Forward) und WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) geschlagen geben.

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Holgado befand sich nicht unter den acht «Störern», die nach dem Qualifying wegen «Slow Riding» auf der Ideallinie jeweils um drei Startplätze zurückversetzt wurden. Er profitierte sogar davon und rückte auf Position 2 nach vorn. Von dort erwischte Holgado im Rennen den besten Start – er ging in Führung, doch Escrig konterte umgehend nach der ersten Kurve. Escrig fuhr danach an der Spitze ein starkes Rennen. Holgado und Teamkollege David Alonso machten Jagd auf den Kumpel von Pedro Acosta.

Vier Runden vor Schluss fand Holgado einen Weg vorbei an Escrig. Danach stürmte der nächstjährige MotoGP-Pilot davon – er überquerte die Ziellinie mit 2,265 sec Vorsprung auf Ivan Ortola, der sich kurz vor der Ziellinie noch Escrig geschnappt hatte.

Holgado fuhr ein cleveres Rennen

Holgado holte sich in Doha seinen zweiten Saisonsieg – nach dem Triumph beim Großen Preis von Brasilien im März. «Ein unglaubliches Rennen – es war fantastisch und hat riesigen Spaß gemacht», freute sich Holgado. «Ich habe den Reifenverschleiß gut gemeistert. Escrig hat richtig Druck gemacht – ich war darüber überrascht, denn ich weiß, wie hier der Verschleiß beim Vorderreifen aussieht. Ich dachte mir: ‘Bleib ruhig Dani, du hast den Speed.’ In den letzten sieben Runden habe ich 100 Prozent gegeben. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.»

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Holgado fühlte sich mit seiner Kalex pudelwohl – das gesamte Wochenende war er schnell. «Ich habe mein Motorrad bis an die Grenzen gebracht», schmunzelte der Spanier. «Ich möchte mich beim Team bedanken, das Motorrad war am Sonntag fantastisch – es war das beste Bike des Jahres. Auch am Samstag und am Freitag war das Motorrad immer sehr gut. Ich bin überglücklich.»

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In der WM-Wertung liegt Daniel Holgado nach seinem Sieg in Katar auf Platz 4. Sein Abstand zum drittplatzierten Ivan Ortola beträgt nur 4,5 Punkte.