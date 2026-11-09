Jeremy Seewer: Kaum noch MXGP-Optionen für 2027

Vor einigen Tagen hat das niederländische Van-Venrooy-KTM-Team seine Fahreraufstellung bekanntgegeben. Mit Karlis Reisulis und Byron Dennis ist das Team nur in der MX2 vertreten. Über das MXGP-Engagement schwieg sich das Team aus. Rick Elzinga hatte sich bereits nach Australien verabschiedet . Jeremy Seewer, der in diesem Jahr von Ducati zu KTM wechselte, tauchte im Line-up des Teams nicht mehr auf. Nun bestätigte der Schweizer, dass seine Zukunft in der MXGP sehr ungewiss ist. Nach vielen Jahren auf Top-Level könnte der frühere Grand-Prix-Sieger ein neues Kapitel seiner Karriere aufschlagen.

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Schwieriges Jahr 2026

Seewer begann die Saison 2026 zunächst im Ducati-Werksteam, trennte sich dann aber vom italienischen Hersteller und beendete das Jahr bei Van Venrooy KTM. Seewer schien mit der KTM ein besseres Gefühl zu finden. Trotzdem gab es für ihn im Team keinen Platz für das MXGP-Programm 2027.

Kaum MXGP-Optionen für 2027

Gegenüber Moto.ch erklärte Seewer, dass eine Rückkehr zur KTM unwahrscheinlich ist und dass der aktuelle Fahrermarkt kaum Optionen bietet. «Es wird mit ziemlicher Sicherheit nicht KTM sein», erklärte er. «Wir prüfen einige Optionen, aber der Fahrermarkt in der MXGP ist inzwischen ziemlich kaputt. Die Entwicklung ist nicht gesund: Es gibt nur noch fünf Fahrer, die gutes Geld verdienen und ein faires Gehalt bekommen, aber auf dem sechsten oder siebten Platz ist schon nichts mehr zu holen. Ich selbst hatte das Glück, jahrelang auf der Gewinnerseite zu stehen, aber ich komme langsam an einen Punkt, an dem es angesichts der Entwicklung der Dinge nicht mehr viel Sinn ergibt», erklärte der 32-Jährige.

Auswandern als Lösung

Seewer ist noch nicht bereit, den Helm an den Nagel zu hängen. Brasilien und Amerika wären für ihn denkbare Möglichkeiten. Da diese Meisterschaften erst im Frühjahr beginnen, hat er noch Zeit, eine Lösung für 2027 zu finden. «Ich werde weitermachen, das ist sicher. Die Meisterschaften dort beginnen erst im April oder Mai. Wir haben also noch Zeit. Ich bin entspannt. Ich hoffe, dass wir bis Ende des Monats eine Lösung finden können, damit ich wieder ein Ziel vor Augen habe. Natürlich möchte ich ein funktionierendes Motorrad bewegen und nicht noch ein neues Projekt starten.»

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