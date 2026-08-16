Red Bull-Talent Nikola Tsolov über seine F1-Chance: «Nicht so einfach»
Nikola Tsolov bestreitet seine erste volle F2-Saison und führt die Meisterschaft nach 18 von 28 Rennen an. Der junge Bulgare wird als der nächste grosse F1-Star gehandelt. Er selbst bleibt bescheiden.
Viele GP-Experten und Fans sind sich sicher: Nikola Tsolov wird im nächsten Jahr sein Formel-1-Debüt bestreiten. Der junge Rennfahrer aus Bulgarien, der Teil des Red Bull Junior Teams ist, zeigt derzeit starke Leistungen im Formel-2-Renner. In der höchsten Formelsport-Nachwuchsklasse, die gerne als Vorzimmer der Formel 1 bezeichnet wird, bestreitet er seine erste volle Saison.
Er führt die Gesamtwertung mit 167 Punkten vor Gabriele Mini an. Der Italiener hat 20 Punkte weniger auf dem Konto. Und Tsolov hat sich mit seinen drei Siegen in Folge (auf dem Red Bull Ring und in Silverstone) auch schon einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert, denn das gelang vor ihm keinem anderen Formel-2-Piloten. Sechs Mal triumphierte er in diesem Jahr bereits, ein weiterer Sieg würde bedeuten, dass er den Rekord für die meisten Formel-2-Siege in einer Saison einstellen würde.
Kein Wunder, ist das Interesse am Teenager gross. Racing Bulls-CEO Peter Bayer betonte bei «Sky Sports F1»: «Wir erwägen, ihn einen Test in einem alten Formel-1-Renner fahren zu lassen. Denn er braucht eine Lizenz, um Freitagseinsätze in der Formel 1 zu bestreiten. Dazu fehlen ihm noch ein paar Erfahrungskilometer.»
Test im alten GP-Renner in Imola
Diese soll er beim nächsten Test der Racing Bulls in Imola sammeln, und zwar in einem der letztjährigen GP-Renner des Teams aus Faenza. Tsolov sagte bei den Kollegen von «ServusTV» über seine Formel-1-Chancen: «Es ist eine schwierige Frage. Ich hoffe, dass ich einen Platz in der Formel 1 bekomme. Aber leider ist das nicht so einfach.»
Derzeit konzentriere er sich ganz auf seine Formel-2-Einsätze, beteuerte der 19-Jährige. «Ich nehme Rennen für Rennen, denn ich weiss, je besser ich mich jetzt anstelle, desto besser ist meine Chance für den Aufstieg. Ich fokussiere mich auf das, was aktuell wichtig ist, und wir werden sehen, wohin das führt. Ich glaube wirklich, dass ich eine Chance verdient habe, und hoffe, dass ich diese auch bekomme.»
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