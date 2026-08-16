Uddevalla: Jeffrey Herlings (Honda) dominiert MXGP-Lauf 1

Motocross-WM MX2 • Neu
Uddevalla MX2-Lauf 1: Sacha Coenen (KTM) gewinnt mit Start-Ziel-Sieg
MXGP-WM-Leader Jeffrey Herlings (Honda) gewann den ersten Lauf in Uddevalla (Schweden) mit 21 Sekunden Vorsprung und baute damit seine WM-Führung weiter aus.
Erster Lauf der Klasse MXGP in Uddevalla (Schweden): Fast 30.000 Zuschauer säumten die Hänge über der Strecke und sorgten für eine elektrisierende Atmosphäre. Red-Bull-KTM-Werksfahrer Andrea Adamo zog zwar den Holeshot, doch er fiel gleich wieder einige Plätze zurück. Jeffrey Herlings setzte sich schon an der ersten Sprungkombination an die Spitze und führte vor Tom Vialle (Honda), Pauls Jonass (Kawasaki) und Andrea Adamo. Jonass ging noch in der ersten Runde an Vialle vorbei auf Platz 2 und attackierte sogar den führenden Herlings. Hinter den Top-4 folgten Romain Febvre (Kawasaki) und Tim Gajser (Yamaha). Der Slowene attackierte hart, zog außen am Febvre vorbei und berührte Adamo beinahe in der Luft.
Gajser rangierte auf Platz 5 hinter Adamo und attackierte weiter, doch er ging übers Limit. Zweimal konnte er einen Crash gerade noch abfangen, dann stürzte er. Der Aufprall war so stark, dass sich sein Airbag öffnete. Gajser fiel auf Platz 8 zurück und musste sich in der letzten Runde Lokalmatador Isak Gifting (Yamaha) geschlagen geben. Pauls Jonass (Kawasaki) behauptete sich auf Platz 2 und kam mit 21 Sekunden Rückstand hinter Herlings ins Ziel. Knapp dahinter folgte Tom Vialle (Honda) auf Rang 3.
Titelverteidiger Romain Febvre brauchte 16 Runden (das Rennen ging über insgesamt 18 Runden), um sich gegen Andrea Adamo durchzusetzen und kam auf Platz 4 ins Ziel.
Der schweizerische Van-Venrooy-KTM-Pilot arbeitete sich in der Anfangsphase des Rennens schnell in die Top-10 nach vorne, doch nach der Hälfte des Rennens flog er an einer Bergab-Passage heftig ab und musste das Rennen angeschlagen aufgeben. Kevin Brumann (Husqvarna) erreichte das Ziel auf Platz 18.
Mit seinem Laufsieg in Uddevalla vergrößerte WM-Leader Jeffrey Herlings seinen Vorsprung in der WM-Tabelle der MXGP von 106 auf 113 Punkte.
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 35:13.146
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +21.392
Tom Vialle (F), Honda, +22.049
Romain Febvre (F), Kawasaki, +24.220
Andrea Adamo (I), KTM, +27.045
Ruben Fernandez (E), Honda, +28.460
Maxime Renaux (F), Yamaha, +31.140
Isak Gifting (S), Yamaha, +32.233
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +33.422
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +33.544
Kevin Horgmo (N), Honda, +56.595
Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +1:04.017
Jan Pancar (SLO), KTM, +1:11.252
Jago Geerts (B), Beta, +1:12.893
Jorgen-Matthias Talviku (EST), Fantic, +1:18.928
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 710 Punkte
Romain Febvre (F), Kawasaki, 597, (-113)
Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-144)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 555, (-155)
Andrea Adamo (I), KTM, 469, (-241)
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