Moto2-WM-Leader Gonzalez: «Titel entscheiden Marquez und Ogura unter sich»

Silverstone hätte der fünfte Saisonsieg für Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez aus dem deutschen Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP aus Memmingen werden können, stattdessen endete der Tag in einer Katastrophe. Der Spanier fuhr als Erster über die Ziellinie und begann zu jubeln, jedoch eine Runde zu früh! Der 24-Jährige ging etwas vom Gas, worauf ihm Daniel Holgado ins Heck krachte. Durch die Kollision verbog sich der Auspuff an der Kalex von Gonzalez, anschließend fiel er zurück und überquerte die Ziellinie lediglich als 14., während sich der Tscheche Filip Salac (American Racing) den Sieg schnappte.

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Gonzalez liegt nach 12 von 22 Rennen trotz dieses Malheurs in der Gesamtwertung komfortable 42,5 Punkte vor seinem nächsten Verfolger Izan Guevara. Der Vizeweltmeister und WM-Leader steht kurz davor seinen Vertrag mit Intact bis Ende 2027 zu verlängern, denn der MotoGP-Aufstieg gelingt ihm erneut nicht und auch in der Superbike-WM bekommen in den reizvollen Werksteams von Ducati und BMW andere Fahrer den Vorzug. SPEEDWEEK.com setzte sich mit ihm zum ausführlichen Sommer-Interview zusammen, lesen Sie den vierten und letzten Teil dieser großen Serie.

Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez Foto: gold & goose Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez © gold & goose

Manuel, war der Winter nach dem verpassten Weltmeistertitel im letzten Jahr besonders hart? Es war schwieriger die Saison zu beenden, als den Winter zu überstehen. Als ich nach Hause kam, dachte ich nur daran wieder zu trainieren und mich auf das nächste Jahr vorzubereiten. Immer, wenn ich eine schwierige Phase durchmache, denke ich schon am nächsten Tag darüber nach, wie ich gestärkt zurückkommen kann. Diese Motivation verschwindet nie.

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Dr. Angel Charte möchte ein gemeinsames psychologisches Betreuungsprogramm für alle Fahrer der Weltmeisterschaft auf den Weg bringen. Was hältst du davon? Ich erinnere mich, dass wir vor einiger Zeit einige Fragebögen zu diesem Thema ausgefüllt haben, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Heutzutage arbeitet jeder Fahrer mit seinem eigenen Umfeld zusammen, genau wie bei den Physiotherapeuten. Es ist ein sehr individueller Sport, und jeder braucht andere Hilfsmittel.

Man hat den Eindruck, dass ein Fahrer bestimmte Dinge kaum mitteilen würde, wenn er weiß, dass später ein Rivale in dieselbe Sprechstunde kommt. Ja, jeder erlebt die Situationen anders, und ich glaube, diese Arbeit ist sehr persönlich.

Deine Leistung auf nasser Fahrbahn: Ist das ein Aspekt, den du verbessern möchtest? Ja und nein. Eigentlich bin ich bei Regen immer gut gefahren. Es ist nicht so, dass ich mir unter diesen Bedingungen sage: «Ich will, dass es regnet, weil ich dann der Schnellste bin.» Aber historisch gesehen war das für mich nie ein Problem.

In der Moto2 scheint es dir jedoch etwas schwerer zu fallen. Ja, denn dieses Motorrad gibt bei Nässe nur sehr wenig Rückmeldung. Es ist viel schwieriger, an die Grenzen zu gehen. Außerdem fahren wir heutzutage nur sehr selten auf nasser Strecke, und wenn, dann fast immer im freien Training. Und wenn man in der Weltmeisterschaft führt, macht es keinen Sinn, im freien Training bei Regen unnötige Risiken einzugehen. Man muss sehr gut abwägen können, wann es sich lohnt, ein Risiko einzugehen, und wann nicht.

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Glaubst du also, dass das Bild, du seist bei Regen nicht besonders stark, ungerecht ist? Das kann sein. Das letzte komplett verregnete Rennen, das ich in der Moto2 gefahren bin, habe ich als Elfter beendet – vor Pedro Acosta. Wenn es dieses Jahr wieder ein Regenrennen gibt, haben wir eine gute Gelegenheit, wirklich zu sehen, wo wir stehen.

Wechseln wir die Meisterschaft. Wer wird deiner Meinung nach die MotoGP-WM gewinnen? Ich würde mir wünschen, dass Ai Ogura gewinnt.

Glaubst du wirklich, dass er Chancen hat? Das glaube ich wirklich. Er macht genau das Gleiche wie damals, als er die Moto2-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Vielleicht gewinnt er nicht so viele Rennen wie andere, aber er ist immer ganz vorne dabei. Diese Beständigkeit ist es, die am Ende über den Titel entscheidet.

Du schätzt also seine Chancen als realistisch ein? Ja, zu 100 Prozent.

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Und Marc Marquez? Auch er. Wenn Marc seine Bestform erreicht, ist es praktisch unmöglich, ihn zu schlagen. Für mich entscheidet sich die Meisterschaft zwischen diesen beiden.