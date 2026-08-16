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BMW-Star Marco Wittmann gewinnt Thriller am Nürburgring

Marco Wittmann gewinnt das zweite DTM-Rennen auf dem Nürburgring. Für den zweimaligen DTM-Champion ist es der erste Saisonsieg. Hochspannendes Rennen in der Eifel.

DTM

Marco Wittmann feiert seinen ersten Saisonsieg
Marco Wittmann feiert seinen ersten Saisonsieg
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Marco Wittmann feiert seinen ersten Saisonsieg
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Erster Saisonsieg für Marco Wittmann in der DTM. Der zweifache DTM-Champion gewinnt ein spannendes und dramatisches zweites Rennen auf dem Nürburgring nach einem harten Dreikampf um die Spitze.

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Den zweiten Rang belegt Tom Kalender im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3. Der 18-jährige Youngster fuhr zum ersten Mal in der DTM auf das Podium. 0,517 Sekunden fehlten am Ende auf den siegreichen BMW.

Thomas Preining komplettiert komplettiert die Podestränge. Damit meldet er sich im Titelkampf komplett zurück, da er nur noch einen Punkt Rückstand auf Maro Engel hat.

Im Artikel erwähnt

In der zweiten Kurve kam es zur Mercedes-AMG internen Kollision. Tabellenführer Maro Engel traf Lucas Auer im Landgraf Motorsport-Fahrzeug und drehte den Tiroler um, welcher daraufhin auch noch Schubert Motorsport-Pilot Kelvin van der Linde traf. Das Aus für alle drei Piloten, deren Autos allesamt stark beschädigt wurden. Das Safety Car wurde auf den Kurs gerufen. Durch die Neutralisierung wurde das Rennen um zwei Runden verlängert. Im Interview nahm Engel die Schuld auf sich an dem Unfall.

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Ben Dörr schied während des ersten Boxenstoppfensters aus! Nachdem der McLaren-Pilot den zweiten Rang belegte, war das rechte Vorderrad nach dem Pflichtboxenstopp nicht richtig festgezogen und rutschte daraufhin in der ersten Kurve von der Strecke. Das Safety Car wurde nach dem Boxenstoppfenster auf den Kurs gerufen.

Ergebnis DTM Nürburgring Rennen 2 (Top 10):

  1. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  2. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  3. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  4. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  5. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  6. Luca Engstler - Abt Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  7. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  8. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  9. Marco Mapelli - Abt Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  10. Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

39

1:00:11,283

1:26,178

25

02

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

84

39

+0,517

1:26,050

20

03

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

39

+0,918

1:26,655

16

04

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

39

+2,571

1:26,611

13

05

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

39

+3,112

1:26,441

11

06

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

39

+6,703

1:26,467

10

07

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

39

+9,165

1:26,235

9

08

Timo Glock

Dörr Motorsport

Timo Glock

Dörr Motorsport

16

39

+10,043

1:26,797

8

09

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Abt Sportsline

10

39

+11,157

1:26,533

7

10

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

29

39

+12,225

1:27,062

6

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