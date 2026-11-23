Dicke Luft im Hause Ferrari! Kaum schienen die teaminternen Querelen aus dem Mexiko-GP geklärt, entbrannte in Las Vegas ein erneuter Zwist zwischen den Teamkollegen Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Nach einem Manöver von Leclerc gegen Hamilton schäumte Scuderia-Teamchef Fred Vasseur vor Wut und fand klare Worte.

Werbung

Werbung

Noch als Leclerc im Auto saß, teilte Vasseur dem Monegassen mit, dass er «vor allem anderen» mit ihm reden wolle. In seiner Medienrunde nach dem Rennen verriet Vasseur, wie das erste Gespräch lief.

Ferrari: Vasseur zitierte Leclerc nach Vegas-GP zum Gespräch

Vasseur auf die Frage, ob er schon die Gelegenheit gehabt habe, mit Leclerc zu diskutieren, klipp und klar: «Es war keine Diskussion, ich habe gesprochen. Er hat sich entschuldigt, er hat es verstanden, bla, bla, bla, aber das Ergebnis steht fest. Wenn man einen Fehler macht, sagt man: ‚Mein Fehler, es tut mir leid‘, aber man hat einen Fehler gemacht.» Und merklich betroffen setzte Vasseur nach: «Ja, das ist hart.»

Das war aber laut Vasseur nur ein erstes Gespräch. Die eigentliche Aussprache wolle er einen Tag später machen, wenn alle Beteiligten die Situation ein wenig verdaut hätten, so sagte er es. Vasseur am Samstagabend Ortszeit/Sonntagmorgen in Europa: «Deshalb möchte ich morgen noch einmal ein Gespräch führen, und auch Charles wird sich mit der Situation auseinandersetzen. Ich halte es nicht für angebracht, das direkt zwei Minuten nach dem Rennen mit ihnen zu besprechen. Ich habe gesehen, dass Charles etwas niedergeschlagen war, und habe ihm gesagt, was ich zu sagen hatte. Ich muss morgen noch einmal mit ihm darüber sprechen. Ich möchte das heute Abend erst einmal sacken lassen. Wir müssen uns morgen mit beiden zusammensetzen und eine Entscheidung treffen.»

Werbung

Werbung

Erneuter Zoff beim Ferrari-F1-Team

Vasseur sagte zu der Situation zwischen seinen beiden Fahrern: «Ich weiß nicht, wie das Rennen ausgegangen wäre, aber darum geht es nicht. Der Punkt ist, dass es – wieder einmal – inakzeptabel ist. Es ist ein Mangel an Respekt gegenüber dem Team und dem Sponsor – genau wie nach dem Rennen in Mexiko. Wir hatten in São Paulo ein klares Gespräch. Wir haben Charles während des Rennens die Botschaft übermittelt, an das Team zu denken. Alle anderen Teams konnten sich während des Rennens 20-Mal gegenseitig überholen. Antonelli und Russell, Piastri und Norris, sogar Isack hat Max (Hadjar und Verstappen bei Red Bull Racing, Anm.) überholt. Ehrlich gesagt, ihr könnt euch die Frustration für mich gar nicht vorstellen – aber noch wichtiger für alle Jungs zu Hause.» Gemeint sind die Ferrari-Mitarbeiter in Maranello.