Was für eine bittere zweite Renn-Hälfte für Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar! Der Franzose ging von Platz 4 in den GP von Las Vegas und tankte sich schnell nach vorne durch. Als in Runde 19 Sergio Pérez und Rafael Câmara kollidierten und das Safety-Car rauskam, war er Zweiter hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen. Stark! Doch im End-Klassement steht er als 15.

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Red Bull Racing war in der Safety-Car-Phase in der gleichen Klemme wie die anderen Top-Teams: Sind beide Fahrer des Teams hintereinander, verliert der zweite beim Reifenwechsel automatisch Zeit, wenn die Autos direkt hintereinander abgefertigt werden. Gleichzeitig will man aber beide schnell unter Zeitersparnis zum Service holen. Hadjar versuchte, eine Lücke zwischen sich und Verstappen aufzubauen, um beim Stopp im Vergleich zu den hinterherfahrenden Piloten weniger Zeit zu verlieren. Dafür bekam er im Nachhinein eine 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt.

Red Bull Racing-Pilot Hadjar: Problem am Frontflügel

Nach dem Reifenwechsel hatte sich trotzdem Mercedes-Pilot George Russell zwischen die beiden Red Bull Racing-Boliden geschoben, Hadjar war also nur noch Dritter. Soweit kein Problem. Doch dann bei erneut freier Fahrt musste Hadjar mit einem Problem am Frontflügel erneut zum Stopp kommen, war danach Letzter (zu dem Zeitpunkt 19.). Er kam als 14. ins Ziel, fiel dann wegen der Strafe eine Position zurück.

Was war da los? Der Franzose erklärte ratlos nach dem Rennen: «Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mein Frontflügel war einfach kaputt.»

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Hadjar erklärte, merklich niedergeschlagen: «Es geht nicht einmal um die Punkte oder das Podium. Es verdirbt mir einfach den Spaß. Ich bin hier, um gegen die Besten der Welt anzutreten, und am Ende lande ich ganz hinten und muss alleine fahren. Das raubt mir einfach die Motivation zum Fahren. Es ist einfach so nervig. Ich werde wohl nie erfahren, welches Ergebnis ich hätte erzielen können, und das ist wirklich frustrierend.»

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen TV-Programm Live Lusail: FP1 FIA Formula One World Championship 27.11.2026 - 14:15

Hadjar: Vegas hätte F1-Podium werden können

Das Tempo war da – so weit das Positive. Hadjar: «Natürlich war alles positiv, abgesehen von dem Moment, als das Auto beschädigt war. Das zeigt nur, wie gut sich das Auto in den letzten paar Rennen verhalten hat, und es hätte wieder ein Podiumsplatz sein können. Das ist auf jeden Fall positiv. Wir haben noch zwei Rennen, um das nachzuholen.» Schon in dieser Woche wird in Katar gefahren, danach in Abu Dhabi.