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Afyonkarahisar: Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt MXGP-Qualifikationsrennen

Titelaspirant Jeff Herlings setzte sich in den letzten beiden Runden des Qualifikationsrennens von Afyonkarahisar gegen seinen HRC-Teamkollegen Tom Vialle durch und ist damit weiter auf Titelkurs.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Jeffrey Herlings gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Afyon
Jeffrey Herlings gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Afyon
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Afyon
© MXGP-TV

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MXGP Qualifikationsrennen zum MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar, 17. Aufeinandertreffen der Motocross-WM: WM-Leader Jeffrey Herlings (HRC) war im Zeittraining mit Abstand der Schnellste und damit startete der Niederländer von der Pole-Position ganz innen am Startgatter.

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MXGP Zeittraining Afyonkarahisar

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:52.231

  2. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.719

  3. Romain Febvre (F), Kawasaki, +1.431

  4. Jeremy Seewer (CH), KTM, +1.716

  5. Jan Pancar (SLO), KTM, +1.791

  6. Tom Vialle (F), Honda, +1.882

Holeshot Tom Vialle

Tom Vialle (Honda) zog den Holeshot vor Tim Gajser (Yamaha) und Jeffrey Herlings (Honda). Noch in der ersten Runde setzte sich Herlings gegen Gajser durch und erreichte Platz 2. «Ich war in der ersten Runde zu defensiv», erklärte Gajser nach dem Rennen. In den folgenden 10 Runden änderte sich an der Spitze nichts. Vialle, Herlings, Gajser und Febvre bildeten das Spitzenquartett. Pauls Jonass (Kawasaki) kollidierte vor der ersten Kurve mit Andrea Bonacorsi (Ducati) und kam von der Strecke ab. Jonass fuhr danach noch auf den 9. Platz nach vorne.

Blitzangriff von Herlings

Zwei Runden vor Schluss attackierte Herlings und nutzte die erste Gelegenheit, an Vialle vorbei in Führung zu gehen. «Den erste Startplatz auf dieser Strecke hier zu haben, war mir wichtig, deshalb bin ich auch auf Sieg gefahren», erklärte der Niederländer. Jeffrey Herlings gewann das Rennen mit einem Vorsprung von einer Sekunde vor Vialle und Gajser. Damit konnte er seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 146 Punkte ausbauen. Wenn er nach dem ersten Wertungslauf einen Vorsprung von mindestens 145 Punkten hat, ist Herlings vorzeitig Champion.

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Jeffrey Herlings platziert das entscheidende Überholmanöver
Jeffrey Herlings platziert das entscheidende Überholmanöver
Foto: MXGP-TV
Jeffrey Herlings platziert das entscheidende Überholmanöver
© MXGP-TV

Heftiger Abflug von Fernandez

Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez rangierte auf Platz 5 als er in der 10. Runde nach einem Sprung heftig über den Lenker abflog. Dem Augenschein nach verlor er Vortrieb. Es schien, als habe er den Leerlauf eingelegt. Der Spanier hielt sich danach den linken Arm und musste das Rennen aufgeben. Ob er sich verletzt hat, ist im Moment ungewiss.

Ruben Fernandez flog heftig ab
Ruben Fernandez flog heftig ab
Foto: MXGP-TV
Ruben Fernandez flog heftig ab
© MXGP-TV

MXGP Qualifikationsrennen Afyonkarahisar

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 25:10.790

  2. Tom Vialle (F), Honda, +1.046

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, +2.151

  4. Romain Febvre (F), Kawasaki, +5.181

  5. Andrea Adamo (I), KTM, +32.721

  6. Jan Pancar (SLO), KTM, +34.506

  7. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +34.889

  8. Jeremy Seewer (CH), KTM, +39.045

  9. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +40.082

  10. Alberto Forato (I), Fantic, +41.377

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WM-Stand:

  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda, 805 Punkte

  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 659, (-146)

  3. Tim Gajser (SLO), Yamaha, 619, (-186)

  4. Lucas Coenen (B), KTM, 566, (-239)

  5. Andrea Adamo (I), KTM, 528, (-277)

  6. Tom Vialle (F), Honda, 505, (-300)

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