Afyonkarahisar: Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt MXGP-Qualifikationsrennen

MXGP Qualifikationsrennen zum MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar, 17. Aufeinandertreffen der Motocross-WM: WM-Leader Jeffrey Herlings (HRC) war im Zeittraining mit Abstand der Schnellste und damit startete der Niederländer von der Pole-Position ganz innen am Startgatter.

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MXGP Zeittraining Afyonkarahisar

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 1:52.231 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +0.719 Romain Febvre (F), Kawasaki, +1.431 Jeremy Seewer (CH), KTM, +1.716 Jan Pancar (SLO), KTM, +1.791 Tom Vialle (F), Honda, +1.882

Holeshot Tom Vialle

Tom Vialle (Honda) zog den Holeshot vor Tim Gajser (Yamaha) und Jeffrey Herlings (Honda). Noch in der ersten Runde setzte sich Herlings gegen Gajser durch und erreichte Platz 2. «Ich war in der ersten Runde zu defensiv», erklärte Gajser nach dem Rennen. In den folgenden 10 Runden änderte sich an der Spitze nichts. Vialle, Herlings, Gajser und Febvre bildeten das Spitzenquartett. Pauls Jonass (Kawasaki) kollidierte vor der ersten Kurve mit Andrea Bonacorsi (Ducati) und kam von der Strecke ab. Jonass fuhr danach noch auf den 9. Platz nach vorne.

Blitzangriff von Herlings

Zwei Runden vor Schluss attackierte Herlings und nutzte die erste Gelegenheit, an Vialle vorbei in Führung zu gehen. «Den erste Startplatz auf dieser Strecke hier zu haben, war mir wichtig, deshalb bin ich auch auf Sieg gefahren», erklärte der Niederländer. Jeffrey Herlings gewann das Rennen mit einem Vorsprung von einer Sekunde vor Vialle und Gajser. Damit konnte er seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 146 Punkte ausbauen. Wenn er nach dem ersten Wertungslauf einen Vorsprung von mindestens 145 Punkten hat, ist Herlings vorzeitig Champion.

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Jeffrey Herlings platziert das entscheidende Überholmanöver Foto: MXGP-TV Jeffrey Herlings platziert das entscheidende Überholmanöver © MXGP-TV

Heftiger Abflug von Fernandez

Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez rangierte auf Platz 5 als er in der 10. Runde nach einem Sprung heftig über den Lenker abflog. Dem Augenschein nach verlor er Vortrieb. Es schien, als habe er den Leerlauf eingelegt. Der Spanier hielt sich danach den linken Arm und musste das Rennen aufgeben. Ob er sich verletzt hat, ist im Moment ungewiss.

Ruben Fernandez flog heftig ab Foto: MXGP-TV Ruben Fernandez flog heftig ab © MXGP-TV

MXGP Qualifikationsrennen Afyonkarahisar

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 25:10.790 Tom Vialle (F), Honda, +1.046 Tim Gajser (SLO), Yamaha, +2.151 Romain Febvre (F), Kawasaki, +5.181 Andrea Adamo (I), KTM, +32.721 Jan Pancar (SLO), KTM, +34.506 Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, +34.889 Jeremy Seewer (CH), KTM, +39.045 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, +40.082 Alberto Forato (I), Fantic, +41.377

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WM-Stand: