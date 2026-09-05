Afyonkarahisar: Guillem Farres (Triumph) gewinnt MX2-Qualifikationsrennen
Der spanische MX2-WM-Leader Guillem Farres (Triumph) gewann das Qualifikationsrennen zum MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar vor Sacha Coenen (KTM), Liam Everts (Husqvarna) und Simon Längenfelder (KTM)
Qualifikationsrennen zum MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen war im Qualifying der Schnellste und startete von der Pole-Position. WM-Leader Guillem Farres (Triumph), der im Gesicht noch immer von seinem heftigen Abflug in Schweden gezeichnet ist, startete von Platz 5 ins Rennen.
Zeittraining Afyonkarahisar
Sacha Coenen (B), KTM, 1:54.513
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +0.235
Liam Everts (B), Husqvarna, +0.306
Simon Längenfelder (D), KTM, +0.821
Guillem Farres (E), Triumph, +1.231
Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, +1.476
Guillem Farres entschlossen
Sacha Coenen zog den Holeshot. Kay Karssemakers blieb bereits am Start stehen und versuchte, seine Kawasaki anzuschieben. Guillem Farres (Triumph) startete im Bereich von Platz 4, zog aber auf den Außenlinien an Simon Längenfelder (KTM) und Liam Everts (Husqvarna) vorbei. Der Spanier verlor keine Zeit, ging engagiert zur Sache und kämpfte sich noch in der ersten Runde entschlossen am Belgier vorbei in Führung. Coenen konnte Farres zwar folgen, aber er kam nicht in Schlagdistanz, um einen Angriff starten zu können.
Guillem Farres gewann mit einem Vorsprung von 1,8 Sekunden vor Coenen, Everts und Längenfelder. Damit baute Guillem Farres seinen Vorsprung von 25 auf 26 Punkte aus.
Längenfelder auf Platz 4
Titelverteidiger Simon Längenfeder kam mit 14 Sekunden Rückstand auf Platz 4 ins Ziel. Camden Mc Lellan, der in der Tabelle vor dem Deutschen rangiert, erreichte das Ziel auf Platz 5.
Qualifikationsrennen Afyonkarahisar
Guillem Farres (E), Triumph, 25:20.146
Sacha Coenen (B), KTM, +1.837
Liam Everts (B), Husqvarna, +3.253
Simon Längenfelder (D), KTM, +14.215
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +23.330
Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, +24.413
Maxime Grau (F), Honda, +46.806
Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, +49.086
Julius Mikula (CZ), KTM, +59.204
Scott Smulders (NL), Husqvarna, +1:05.348
MX2 WM-Stand:
Guillem Farres (E), Triumph, 759 Punkte
Sacha Coenen (B), KTM, 733, (-26)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 718, (-41)
Simon Längenfelder (D), KTM, 681, (-78)
Liam Everts (B), Husqvarna, 656, (-103)
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