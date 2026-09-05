Afyonkarahisar: Guillem Farres (Triumph) gewinnt MX2-Qualifikationsrennen

Qualifikationsrennen zum MXGP of Turkiye in Afyonkarahisar: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen war im Qualifying der Schnellste und startete von der Pole-Position. WM-Leader Guillem Farres (Triumph), der im Gesicht noch immer von seinem heftigen Abflug in Schweden gezeichnet ist, startete von Platz 5 ins Rennen.

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Zeittraining Afyonkarahisar

Sacha Coenen (B), KTM, 1:54.513 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +0.235 Liam Everts (B), Husqvarna, +0.306 Simon Längenfelder (D), KTM, +0.821 Guillem Farres (E), Triumph, +1.231 Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, +1.476

Guillem Farres entschlossen

Sacha Coenen zog den Holeshot. Kay Karssemakers blieb bereits am Start stehen und versuchte, seine Kawasaki anzuschieben. Guillem Farres (Triumph) startete im Bereich von Platz 4, zog aber auf den Außenlinien an Simon Längenfelder (KTM) und Liam Everts (Husqvarna) vorbei. Der Spanier verlor keine Zeit, ging engagiert zur Sache und kämpfte sich noch in der ersten Runde entschlossen am Belgier vorbei in Führung. Coenen konnte Farres zwar folgen, aber er kam nicht in Schlagdistanz, um einen Angriff starten zu können.

Guillem Farres gewann mit einem Vorsprung von 1,8 Sekunden vor Coenen, Everts und Längenfelder. Damit baute Guillem Farres seinen Vorsprung von 25 auf 26 Punkte aus.

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Längenfelder auf Platz 4

Titelverteidiger Simon Längenfeder kam mit 14 Sekunden Rückstand auf Platz 4 ins Ziel. Camden Mc Lellan, der in der Tabelle vor dem Deutschen rangiert, erreichte das Ziel auf Platz 5.

Qualifikationsrennen Afyonkarahisar

Guillem Farres (E), Triumph, 25:20.146 Sacha Coenen (B), KTM, +1.837 Liam Everts (B), Husqvarna, +3.253 Simon Längenfelder (D), KTM, +14.215 Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, +23.330 Janis M. Reisulis (LV), Yamaha, +24.413 Maxime Grau (F), Honda, +46.806 Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, +49.086 Julius Mikula (CZ), KTM, +59.204 Scott Smulders (NL), Husqvarna, +1:05.348

MX2 WM-Stand: