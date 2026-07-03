Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Warum ist Charles Leclerc so viel langsamer als Teamkollege Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton fliegt in seinem Ferrari derzeit nur so über die Rennstrecken. Bei seinem Teamkollegen Charles Leclerc ist davon gerade nicht viel zu sehen. Erklärungsversuche vom Sprint-Quali-Vierten.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Charles Leclerc kommt derzeit nicht an Hamilton ran
Charles Leclerc kommt derzeit nicht an Hamilton ran
Foto: XPB
Charles Leclerc kommt derzeit nicht an Hamilton ran
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Lewis Hamilton fuhr am Freitag in Silverstone alles in Grund und Boden: Der Brite war Schnellster im ersten (und einzigen) freien Training. Im Sprint-Qualifying stand der Name Hamilton in jedem einzelnen Qualifying-Segment ganz oben. Entsprechend sicherte sich der Brite auf seiner Paradestrecke Silverstone auch Startplatz 1 für den Sprint.

Werbung

Werbung

Sein Teamkollege Charles Leclerc konnte da nicht mithalten. Er startet von Platz 4, war 0,327 Sekunden langsamer als Hamilton. Im Training am Freitagmittag lag er zwei Positionen (3.) und fast sechs Zehntelsekunden hinter Hamilton.

Hamilton zuletzt klar vor Leclerc

Klar, der Brite hat einen Heimvorteil: Hamilton und Silverstone – das passt. Hamilton hält mit neun Siegen dort den Rekord für die meisten Siege auf einer Rennstrecke. Aber es scheint mehr dahinter zu stecken. In den vergangenen Rennen fliegt Hamilton förmlich – Leclerc tut sich schwer. So ging es in Monaco (2. vs DNF), Barcelona (Sieg vs DNF) und auch – in anderen Dimensionen – in Spielberg (Platz 5 vs 8).

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Leclerc: Lockerheit und Gefühl fehlen

Warum ist Leclerc langsamer als Hamilton? Kurz gesagt: Der Monegasse weiß es selbst nicht. Nach dem Sprint-Qualifying sagte Leclerc: «Damit beschäftige ich mich gerade. Mir ist natürlich schon seit einiger Zeit klar, dass ich nicht mehr so locker im Auto bin wie letztes Jahr. Selbst wenn ich pushe, wenn ich alles zusammenbringe, reden wir hier von Hundertstelsekunden, und Lewis schöpft das Potenzial des Autos öfter zu 100 Prozent aus, was bei mir einfach nicht der Fall ist.»

Werbung

Werbung

Leclerc, der mittlerweile in der WM-Wertung 46 Punkte Rückstand auf Hamilton hat: «Ich muss wirklich an allem arbeiten, aber ich denke, am wichtigsten ist einfach das Gefühl für dieses Auto. Wenn man das Gefühl nicht ganz hat, ist es schwierig, die Rundenzeit herauszuholen und mit Selbstvertrauen in das Qualifying zu gehen und an die Grenzen des Autos zu gehen. Ich habe schon Schwierigkeiten, konstant 100 Prozenz zu geben.»

TV-Programm

Am Freitag in Silverstone bedeutete das: «In Q1 und Q2 war ich nah dran, ich war ziemlich zuversichtlich fürs Q3, aber als es dann aufs Q3 zuging, habe ich das Gefühl für das Auto verloren. Ich spüre das Auto einfach nicht so gut, wie ich es sollte.»

Ferrari von Team-Performance selbst überrascht

Bei Ferrari war man insgesamt von der Performance überrascht. Teamchef Fred Vasseur hatte vor dem Sprint-Qualifying die Erwartungen noch heruntergespielt. Leclerc: «Wir sind extrem überrascht, dass Lewis heute die Pole geholt hat, aber generell hatten wir einen viel größeren Abstand zu den Autos vor uns erwartet, daher ist das ein guter Schritt nach vorne.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

05

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

06

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

07

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

08

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  5. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien