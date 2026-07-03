Jake Dixon (Honda) vor zweitem Comeback: «Dieses Mal für immer!»

Sieben Meetings der Superbike-WM 2026 sind bereits abgehakt, doch Jake Dixon hat lediglich ein Rennen bestritten. Denn der Engländer hatte sich beim letzte Vorsaisontest auf Phillip Island bei einem Sturz an der linken Hand verletzt. Seinen ersten Comeback-Versuch in Aragón brach der 30-Jährige nach dem Warm-up am Sonntag ab – und auch auf Misano verzichtete der Honda-Werkspilot.

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«Die Rennen folgten so dicht aufeinander und der Zeitpunkt meiner Genesung war nicht ideal», erklärte Dixon. «Jetzt fühle ich mich bereit, das Rennwochenende in Donington in Angriff zu nehmen. Ich habe das Gefühl, dass mein Handgelenk einen weiteren Schritt nach vorn gemacht hat, und hoffentlich wird es in den nächsten Tagen noch weiter besser werden.»

Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Somkiat Chantra absolvierte Dixon am 23. Juni einen Testtag in Donington Park, wo vom 10. bis 12. Juli das achte Saisonmeeting stattfindet. Der Lokalmatador verspricht seinen Landsleuten, dass er dieses Mal das gesamte Rennwochenende durchhalten wird.

«Ich bin einfach so froh, wieder beim Team zu sein. Das vermisse ich, und die Crew, und Chantra auch ein wenig, glaube ich», scherzte der frühere Moto2-Pilot. «Rennen in Donington Park sind immer großartig und ich werde dabei sein – und zwar komplett und für immer. Kommen, schauen und dann wieder zurückziehen wird es nicht mehr geben. Ich fühle mich wieder in Bestform.»

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