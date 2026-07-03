FP1, Silverstone: Lewis Hamilton (Ferrari) Schnellster, Piastri mit Dreher

Gute Vorzeichen für den Heim-Grand-Prix von Lokalmatador Lewis Hamilton in Silverstone! Der Brite fuhr im FP1 die schnellste Zeit – und das wird die schnellste Trainingszeit des Wochenendes bleiben. Die 60 Minuten FP1 am Freitagmittag waren die einzigen des F1-Wochenendes in England: In Silverstone steigt ein Sprint-Event. Das bedeutet, dass nach nur einem einzigen Training das Sprint-Qualifying stattfindet. Am Samstag dann Sprint und Grand-Prix-Qualifying – und am Sonntag wie gewohnt der Große Preis von Großbritannien.

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Großes Diskussionsthema in Silverstone bevor die Autos erstmals auf die Strecke kamen: Wie wirkt sich das neue Motorenreglement der Saison 2026 auf das Rennwochenende auf dem Highspeed-Kurs über den ehemaligen Flugplatz aus? Der Silverstone Circuit hat viele schnelle Passagen, darunter auch viele Kurven, die bei hohem Tempo gefahren werden. Bremszonen, die für das Aufladen der Batterie mit den neuen Motoren so wichtig sind, sind rar. Klar wurde im ersten Training: Die Zeitenjagd war packend, mehrere Teams mischen oben mit.

Entsprechend eilig in Anbetracht des Mangels an Abstimmungszeit hatten es die 22 Fahrer beim Training am Freitagmittag bei 21,4 Grad Celsius Lufttemperatur und 38 auf dem Asphalt. Bis auf Max Verstappen (Red Bull Racing) fuhren alle schnell raus, zunächst alle auf harten Reifen. Und mit nur vier Minuten Verspätung war dann auch der viermalige Weltmeister Verstappen unterwegs.

Norris kam mehrfach von der Piste ab

McLaren-Pilot Lando Norris (unterwegs in ungewohnter Sonderlackierung mit Weiß und Grün) tat sich zu Beginn schwer, fand sich immer wieder ganz unten in der Zeitenliste wieder, weil ihm gleich zwei schnelle Zeiten gestrichen wurden, weil er von der Strecke abgekommen war.

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An der Spitze war es in der Anfangsphase ein enges Duell der Top-4-Teams Red Bull Racing, Mercedes, McLaren und Ferrari mit Isack Hadjar nach 15 Minuten an der Spitze (1:30,969 min). Nach einem Stopp zog Kimi Antonelli (1:30,777 min, ebenfalls Hart) an ihm in der Zeitenliste vorbei. Hinten im Feld die üblichen Verdächtigen um Aston Martin, Cadillac und Williams von hinten gelesen. Stark hinter den Spitzenteams: Audi und die Racing Bulls.

Zur Halbzeit der Session kam dann der erste weiche Reifen des Wochenendes zum Einsatz: Fernando Alonso fuhr auf Soft raus. Unterdessen setzte sich Hamilton mit 1:30,521 min nach ganz oben in der Zeitenliste. Wenig später kurz gelbe Flagge, weil Oscar Piastri über einen Kerb rutschte, dich drehte und kurz von der Strecke rutschte. Nichts Wildes passiert, Piastri kam an die Box.

US-Lackierung bei Cadillac anlässlich des 4. Juli Foto: XPB US-Lackierung bei Cadillac anlässlich des 4. Juli © XPB

Cadillac-Pilot Sergio Perez klagte über Probleme an seinem Helm, wo bei dem offenbar mehr Luft durch die Lüftungsschlitze kam als erhofft. Perez ist dieses Wochenende anlässlich des 250. Geburtstag des Landes am Samstag komplett in US-Flagge unterwegs – auf dem Auto und auch auf seinem Helm.

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Hamilton an die Spitze!

Bis zur Schlussviertelstunde waren die meisten lediglich auf Hart draußen (außer Cadillac und Aston Martin auf Soft, die Racing Bulls auf Medium). Als dann auch die Top-Teams wechselten, purzelten nochmal die Zeiten: Piastri auf 1:30,147 min, Russell auf 1:29,938 mit der ersten 1:29er-Zeit – dann Antonelli (1:29,473) und dann Lewis Hamilton (1:29,260, alle Soft)! Hamilton landete damit fast sechs Zehntel (0,599 sec) vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Zwischen den Mercedes (Antonelli Zweiter, Russell Vierter) 0,46 Sekunden. Piastri wurde Fünfter, Verstappen Sechster.

Um 17.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit geht es mit dem Sprint-Qualifying weiter, das Sie bei uns im Live-Ticker verfolgen können.