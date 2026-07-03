Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Lewis Hamilton (Ferrari): Total überrascht über Sprint-Pole in Silverstone!

Lewis Hamilton startet in seinen Heim-Sprint in Silverstone von Startplatz 1! Der Ferrari-Pilot konnte kaum fassen, wie dominant er unterwegs war, sprach von einer «großartigen Überraschung».

Silja Rulle

Von

Formel 1

Lewis Hamilton schnappte sich die Sprint-Pole
Lewis Hamilton schnappte sich die Sprint-Pole
Foto: XPB
Lewis Hamilton schnappte sich die Sprint-Pole
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Lewis Hamilton ist der schnellste Mann in Silverstone – zumindest im Sprint-Qualifying am späten Freitagnachmittag! Damit startet der Ferrari-Pilot von Platz 1 in seinen Heim-Sprint, der am Samstagvormittag stattfindet.

Werbung

Werbung

Hamilton in allen drei Qualifyings vorn

Der Brite war über die Sessions hinweg nicht zu schlagen, führte alle drei Mini-Qualifying-Sessions an und bestätigte seine starke Performance aus dem ersten (und einzigen) freien Training am Freitagvormittag! Dabei hatte Teamchef Fred Vasseur nach dem Training noch die Leistung des Ferrari heruntergespielt, sagte man werde nicht einfach magisch vorne sein. Offenbar doch!

Hamilton feierte mit seinem Heimpublikum
Hamilton feierte mit seinem Heimpublikum
Foto: XPB
Hamilton feierte mit seinem Heimpublikum
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Neben Hamilton aus der ersten Reihe startet WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes). Italienische Festspiele in Silverstone! Nur elf Tausendstelsekunden trennen Hamilton und Antonelli. Als Dritter startet Max Verstappen (Red Bull Racing), der sich stark nach oben durchgekämpft hat. Leclerc Vierter, Russell Fünfter (komplette Liste siehe unten).

Werbung

Werbung

Hamilton total emotional!

Lewis Hamilton: «Ich liebe diesen Ort, ich liebe diese Zuschauer. Ich kann gar nicht ausdrücken, was das für ein riesiger Traum ist bis heute, man sich auf dieses Rennen vorbereitet, in jeder Runde und mit diesem Flow, den man hier auf der Strecke hat. Vor allem, wenn man das richtige Team hinter sich hat. Das Auto fühlte sich wahnsinnig gut an, danke an alle. Alle haben alles gegeben und jedes Wochenende was getan und alles gegeben. Ich war schnell die ganze Session über, aber am Ende war es knapp. Das Team hat sich das total verdient.»

TV-Programm

Hamilton: «Wir sind vor Mercedes. Sie und Red Bull haben so viel Power. Sie haben das Jahr über so gut gearbeitet. Aber wir haben das wettgemacht und immer Druck gemacht. Wir hätten nicht geglaubt, dass wir um die erste Startreihe kämpfen, wenn wir nach Silverstone kommen. Wirklich nicht. Das ist eine großartige Überraschung.»

Hamilton-Prognose: Wird nicht einfach!

Hamilton: «Wir sollten ein gutes Rennen haben. Ich kann mich nicht mal erinnern, wann ich hier das letzte Mal aus der ersten Reihe gestartet bin. Das wird nicht einfach mit den Jungs hinter mir, die so viel Extra-Power haben.»

So lief das Sprint-Qualifying in Silverstone:

Schon im SQ1 war Hamilton Schnellster mit 1:29,273 min. Die beiden Aston Martin schieden als Letztplatzierte aus (Fernando Alonso 21.), gefolgt von den Cadillac auf 19 (Sergio Perez) und 20 (Valtteri Bottas). Knapp raus waren außerdem beide Haas. Die Williams-Fahrer Carlos Sainz und Alex Albon verbesserten sich im letzten Versuch noch knapp, sodass neben Esteban Ocon auch Oliver Bearman den Sprung in die zweite Session verpasste.

Werbung

Werbung

Zwischen den Sessions sammelten Streckenposten ein Teil von der Strecke, das von Lando Norris‘ Auto abgefallen war. Erklärt vielleicht, warum er gut sechs Zehntelsekunden hinter Teamkollege Oscar Piastri lag. Auch im SQ2 landete Norris wieder weit hinter Piastri, schaffte nur knapp den Sprung vor Pierre Gasly.

Auch zum Ende der zweiten Session schieden die Teams wieder paarweise aus – diesmal aber nicht ganz so gut sortiert wie im SQ1: Gasly verpasste den Sprung knapp, dahinter Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg (Platz 13) im Audi, Alpine-Kollege Franco Colapinto und auf 15 und 16 die Williams-Boliden von Sainz und Albon. Bedeutete: Neben den üblichen Verdächtigen zogen auch die Racing Bulls ins SQ3 ein, die ihre gute Form aus dem FP1 bestätigten. Liam Lawson fuhr im SQ2 sogar die drittschnellste Zeit. Schnellster auch im SQ2: Lewis Hamilton, obwohl er nicht mal alle Kurven sauber erwischte!

McLaren-CEO Zak Brown gab unterdessen durch, dass Lando Norris mit Verzögerung rauskommen würde, weil das abgefallene Teil ersetzt werden müsse. Im SQ3 war Norris dann aber sogar knapp schneller als Piastri, sicherte sich Startplatz 5. Und auch im SQ3 zeigte Lewis Hamilton, warum Silverstone seine absolute Paradestrecke ist: Der Brite fuhr die schnellste Zeit und sicherte sich die Sprint-Pole für seinen Heim-Sprint über gut 100 Kilometer!

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

05

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

06

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

07

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

08

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  5. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien