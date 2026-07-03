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Ben Dörr sorgt für McLaren-Bestzeit im zweiten DTM-Training

Ben Dörr fuhr im zweiten DTM-Training die Bestzeit. Im McLaren 720S GT3 fuhr der Frankfurter, der zuletzt am Lausitzring seinen ersten Sieg einfuhr, die Bestzeit auf dem Norisring.

Jonas Plümer

Von

DTM

Ben Dörr Schnellster im zweiten Training
Ben Dörr Schnellster im zweiten Training
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Ben Dörr Schnellster im zweiten Training
© DTM//Gruppe C Photography

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Im Artikel erwähnt

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Die Bestzeit im zweiten Training der DTM auf dem Norisring geht an Ben Dörr. Im McLaren 720S GT3 von Dörr Motorsport umrundete er den Kurs in 48,793 Sekunden.

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Rang zwei sicherte sich Lucas Auer im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3. Dem Österreicher fehlten 0,151 Sekunden auf die Bestzeit des McLaren-Piloten.

Jules Gounon kompettiert die Top-3-Platzierungen im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Norisring Training 2 (Top 10):

  1. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  2. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  3. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  4. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  5. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  6. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  7. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  8. Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  9. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  10. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

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Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

39

48,793

02

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

38

+0,151

03

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

37

+0,175

04

Nicki Thiim

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

38

+0,181

05

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

33

+0,191

06

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

41

+0,252

07

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

42

+0,263

08

Maximilian Paul

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

Maximilian Paul

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

19

41

+0,295

09

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

32

+0,299

10

Tom Kalender

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

Tom Kalender

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

84

39

+0,300

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