Die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri mussten sich das Lachen verkneifen, als Max Verstappen nach seinem Vegas-Sieg in der FIA-Pressekonferenz der Top-3-Piloten einen verbalen Angriff auf George Russell startete. Der Mercedes-Pilot rede viel neben der Strecke, sei auf der Bahn aber derart weit von seinem eigenen Niveau entfernt, dass er sich keine Gedanken um dessen Aussagen mache, stellte der Red Bull Racing-Star klar, bevor er auch noch betonte, wie sehr er sich über Russells Fehler im 21. GP des Jahres gefreut hatte.

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Die hämischen Worte des vierfachen Weltmeisters kamen nicht aus heiterem Himmel: Das Duo hatte sich im dritten freien Training auf der Bahn um das Vorfahrtsrecht gezankt und Russell hatte Verstappen hinterher einmal mehr vorgeworfen, die ungeschriebene Anstandsregel verletzt zu haben, einen Fahrer nicht zu überholen, wenn er eine schnelle Runde startet. Einer müsse dem Red Bull Racing-Star die Stirn bieten, echauffierte sich der Sternfahrer, der tags darauf im Rennen lange mit Verstappen um die Führung kämpfte, bevor er zu viel riskierte und einen hohen Preis dafür bezahlte – was zu Verstappens Spott führte.

Das war natürlich auch in Katar wieder ein Thema, und sowohl Russell als auch Verstappen zeigten am Medien-Donnerstag wenig Interesse, den verbalen Schlagabtausch mit weiteren Beleidigungen fortzusetzen. Zwischen den Zeilen übte Russell aber dennoch Kritik, als er mit den Kollegen von «Sky Sports F1» über den Niederländer sprach. «Er ist ein gnadenloser Konkurrent, und das respektiere ich sehr», beteuerte der Brite.

George Russell über Lewis Hamilton: «Jemand, zu dem ich wirklich aufschaue»

Im gleichen Atemzug fügte Russell aber auch an: «Aber da ist auch Lewis Hamilton, der drei Jahre lang mein Teamkollege war und den ich mein ganzes Leben lang beobachtet habe.» Der siebenfache Weltmeister sei auch «ein gnadenloser Kontrahent und ein absolutes Biest am Lenkrad.» Allerdings verfüge er auch über «unglaubliche Werte, Anmut und Würde», schwärmte er. Zwischen den Zeilen betonte er damit, dass dies die beiden Superstars der Königsklasse voneinander unterscheide.

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«Lewis ist jemand, zu dem ich wirklich aufschaue und der ein unglaubliches Vorbild für junge Nachwuchsfahrer ist», schwärmte Russell weiter, und ergänzte: «Aber es gibt kein Richtig oder Falsch; es gibt nur Meinungen. Jeder hat eine andere Meinung, manche mögen Fahrer A, andere Fahrer B, und je älter ich werde, desto weniger lasse ich mich davon beeinflussen.»