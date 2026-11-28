Max Verstappen ohne Pole-Chance? Pierre Waché «nicht so zuversichtlich»
Mercedes war beim Auftakt ins Katar-Wochenende das Mass aller Dinge. Red Bull Racing-Technikchef Pierre Waché ging nach getaner Arbeit der Frage nach, ob sein Team den Rückstand noch aufholen kann.
Bereits der Blick auf die Zeitenlisten zeigt, dass Mercedes einen guten Start ins vorletzte Formel-1-Rennwochenende erwischt hat: In beiden Trainings hatten Kimi Antonelli und George Russell die Nase vorn, wobei der Champion in beiden Fällen der Schnellere war.
Am Ende des Tages hatte der 20-Jährige aus Bologna einen Vorsprung von 0,445 sec auf den drittplatzierten McLaren-Piloten Lando Norris – und das, obwohl er seinen schnellen FP2-Versuch auf den weichen Reifen wegen der roten Flaggen nicht beenden konnte. Entsprechend besorgniserregend fallen die Prognosen der Mercedes-Gegner aus.
Red Bull Racing-Technikchef Pierre Waché gestand nach der zweiten Session etwa: «Mercedes hat einen sehr starken Eindruck hinterlassen, vor allem in den schnellen Kurven. Ich habe mir nicht angeschaut, wie ihre Balance aussieht oder wie sie gefahren sind, aber wenn man sich den Speed anschaut, dann sieht man, dass sie sehr stark sind und es eine grosse Herausforderung werden wird, sie zu schnappen.»
«Natürlich werden wir versuchen, einen Schritt nach vorne zu machen und wir werden alles daran setzen, das Problem mit dem stark untersteuernden Auto, das wir hatten, aus der Welt zu schaffen, um schneller zu sein. Aber Mercedes hat einen sehr guten Job gemacht und wir müssen darüber nachdenken, wie wir unser Problem lösen können», fügte der Franzose an.
Das Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Isack Hadjar belegte im ersten Training die Plätze 3 und 5, und zunächst hatte der Franzose die Nase vorn. Am Ende des Tages lagen die beiden Teamkollegen auf den Positionen 5 und 6, und die Reihenfolge hatte sich umgedreht: Verstappen blieb auf seiner schnellsten FO2-Runde allerdings nur sieben Tausendstel schneller als sein Stallgefährte.
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