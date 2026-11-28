Charles Leclerc erlebte einen schwierigen Auftakt ins Katar-Wochenende. Ein Dreher im 2. Training sorgte für eine Zwangspause. Denn der neunfache GP-Sieger bretterte dabei durchs Kiesbett und beschädigte damit seinen Unterboden. Am Ende musste er sich mit der siebtschnellsten Runde begnügen. Sein Rückstand auf Spitzenreiter Kimi Antonelli fiel mit einer knappen Sekunde gross aus.

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Danach gestand der Monegasse gewohnt offen: «Ganz ehrlich, das war ein sehr, sehr schwieriger Tag. Ich glaube, die beste Zeit stellte ich bei meiner ersten FP2-Runde auf, danach konnten wir uns nie wirklich verbessern. Wir haben natürlich auch nicht so viele Runden auf den mittelharten Reifen gedreht, weil wir nach einem Ritt über die Randsteine einen kleinen Reparaturstopp einlegen mussten. Und dann habe ich wohl alles noch verschlimmert, als ich die Kontrolle über das Auto verloren habe. Deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, den Unterboden zu wechseln, was etwas Zeit gekostet hat.»

Der 29-Jährige wirkte ratlos, als er erklärte: «Ich denke, da ist etwas, was wir finden müssen, aber derzeit haben wir noch nicht wirklich einen Anhaltspunkt, was das sein könnte. Wir arbeiten hart daran, die Situation zu verbessern. Aber derzeit deutet alles auf ein sehr schwieriges Wochenende hin. Mercedes ist deutlich schneller als wir alle es erwartet haben und die Abstände sind wirklich schräg. Da muss etwas sein, das wir finden müssen.»

Charles Leclerc: Keine Sorgenfalten wegen Lewis Hamiltons Problem mit dem Motor

Zum Motor-Problem, das seinen Teamkollegen Lewis Hamilton dazu zwang, seinen Dienstwagen am Streckenrand abzustellen, sagte er: «Ich glaube nicht, dass dies eine grosse Sorge von uns ist, denn wir waren mit ziemlich alten Antriebseinheiten unterwegs, aber letztlich war auch das ein Problem.»

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Eine viel grössere Sorge sei der eigene Speed, betonte Leclerc daraufhin. «Unser Tempo war insgesamt sehr, sehr schlecht. Egal, ob mit viel oder wenig Sprit an Bord, und normalerweise sind wir mit vollem Tank stark unterwegs, aber diesmal hatten wir überhaupt keinen Speed. Es liegt also noch viel Arbeit vor uns, und ich habe derzeit keine Ahnung, was wir tun können, um uns deutlich zu verbessern. »