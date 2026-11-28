Im zweiten freien Training von Katar kam es gleich zwei Mal zu einer Unterbrechung. Erst zeigte die Rennleitung die roten Flaggen, um die Kieselsteine von der Piste zu schaffen, die nach Charles Leclercs Dreher auf der Bahn lagen. Dann sorgte ein spektakulärer Abflug von Pierre Gasly für eine weitere Zwangspause.

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Der Alpine-Routinier legte in der 14. Kurve einen Dreher hin, der ihn ins Aus schleuderte. Danach erklärte er kleinlaut: «Es ist natürlich nie schön, wenn du bei solchen Geschwindigkeiten plötzlich in die falsche Richtung blickst. Nach der ersten roten Flagge waren die Temperaturen sehr niedrig. Und ich hätte wohl nicht so viel Gas geben dürfen. Denn ich lag zehn Grad unter der Temperatur.»

«Aber ich wollte halt ein Gefühl für die Reifen bekommen. Die Temperatur war zu niedrig, genauso wie der Reifendruck. Und als ich in die 14. Kurve einlenkte, schloss der Straight-Modus und das Auto setzte stärker auf. Zudem hatten wir da zum ersten Mal an diesem Wochenende den Motor etwas aufgedreht, weshalb ich mit mehr Tempo unterwegs war als in allen Runden zuvor», schilderte Gasly weiter.

«Ich traf die Randsteine und das Auto setzte auf, und da habe ich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren», fügte der Franzose seufzend an. «Es war alles andere als gut, aber es ist, wie es ist. Das passiert nicht so oft, und wir werden versuchen, aus den beiden Trainingseinsätzen unsere Lehren zu ziehen.»

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Der 30-Jährige weiss: «Das ist eine schwierige Piste, und im ersten freien Training war der Reifenabbau hoch. Vor allem die Vorderreifen wurden gefordert, und das Energie-Management wirkt sich stärker als vermutet auf die Fahrzeugbalance, den Abbau und all das aus. Es gibt also noch viel, das wir verstehen müssen.»