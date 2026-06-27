Bagger World Cup: Archie McDonald gedenkt in Assen verstorbenem Bruder

An diesem Wochenende steigt in Assen das dritte Rennwochenende des Harley-Davidson Bagger World Cups. Nachdem der ehemalige MotoGP- und Superbike-Pilot Andrea Iannone zuletzt in Mugello ein fulminantes Debüt auf der Renn-Harley hatte – er siegte im zweiten Rennen –, wird auf dem TT Circuit Assen der ehemalige GP-Pilot und zweifache MotoE-Champion Jordi Torres seine Premiere erleben.

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In der Gesamtwertung hat nach zwei Rennwochenenden der Australier Archie McDonald die Nase vorn. Das Event in Assen wird für ihn und sein Team Joe Rascal Racing ein besonderes sein. So werden die drei Fahrer des Teams mit ihren Bikes in den Niederlanden mit einer speziellen Lackierung in der Startaufstellung stehen, die in Zusammenarbeit mit «Push for Better», einer Wohltätigkeitsinitiative für mentale Gesundheit, entworfen wurde.

Im Gedenken an Toby McDonald Foto: Harley-Davidson Im Gedenken an Toby McDonald © Harley-Davidson

Der Hintergrund: McDonald hat Anfang dieses Jahres seinen Bruder Toby verloren. Seit diesem traurigen Ereignis setzt sich Archie für die Sensibilisierung für psychische Gesundheit ein. Die Initiative zielt darauf ab, die Bedeutung der Sensibilisierung für psychische Gesundheit, von konstruktiven Gesprächen und der Fürsorge für Menschen, die möglicherweise mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, hervorzuheben.

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Joe-Rascal-Teammanager James Tonna meinte zur Sonderlackierung der Harleys: «Diese Initiative liegt dem Team besonders am Herzen. Anfang dieses Jahres verlor unser Fahrer Archie seinen Bruder Toby aufgrund psychischer Probleme. Seitdem widmet sich Archie dem Andenken an Toby, indem er an der ‘ Push-Up-Challenge ’ teilnimmt, in der Hoffnung, das Bewusstsein für psychische Probleme zu schärfen und Menschen dazu zu ermutigen, sich um ihre Mitmenschen zu kümmern. Als Team war es uns wichtig, Archie zur Seite zu stehen und eine Sache zu unterstützen, die für ihn eine so persönliche Bedeutung hat. Die Lackierung für Assen dient nicht nur als Hommage an Toby, sondern auch als Plattform, um die Botschaft von ‘Push for Better’ zu verbreiten: Psychische Gesundheit ist wichtig, und Gespräche sind wichtig.»

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Thomas Kuttruf Weiterlesen

«Indem wir diese Farben auf der Rennstrecke tragen, hoffen wir, weltweit Gespräche anzuregen, Menschen zu ermutigen, auf ihre Angehörigen zuzugehen, und diejenigen, die möglicherweise Probleme haben, daran zu erinnern, dass Unterstützung verfügbar ist», so James Tonna weiter. «Wir sind stolz darauf, Archie bei seinen Bemühungen zu unterstützen und unsere Plattform zu nutzen, um das Bewusstsein für ein so wichtiges Anliegen zu schärfen.»