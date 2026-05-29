Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. Harley Davidson Weltcup

  6. /

  7. News

Werbung

Iannone über die Renn-Harley: «Habe all meine Bedenken über Bord geworfen!»

Vor seinem Debüt im Bagger World Cup in Mugello berichtete Andrea Iannone von seinen ersten Eindrücken von der Harley. Was seine Ziele sind und wie es für ihn ist, zurück im MotoGP-Paddock zu sein.

Stephan Moosbrugger

Von

Harley Davidson Weltcup

Andrea Iannone möchte im Bagger World Cup Spaß haben
Andrea Iannone möchte im Bagger World Cup Spaß haben
Foto: Niti Racing
Andrea Iannone möchte im Bagger World Cup Spaß haben
© Niti Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In Austin hatte der Harley-Davidson Bagger World sein Debüt. Die Fans sahen in Texas zwei spektakuläre und kurzweilige Rennen, die viel Unterhaltung boten – obwohl nur neun Fahrer am Start waren. Was der neuen Serie jedoch fehlte, war ein großer Name, der als Zugpferd dient.

Werbung

Werbung

Diesen Namen hat der Bagger World Cup Anfang Mai in Form von Andrea Iannone bekommen. Der ehemalige MotoGP- und Superbike-Pilot hat eine lebendige Vergangenheit. Seinen einzigen Sieg in der Königsklasse der Motorrad-WM erzielte er 2016 auf dem Red Bull Ring. Damals war er im Ducati-Werksteam der Teamkollege von Andrea Dovizioso. 2017 und 2018 trat er für Suzuki an, 2019 war er im Gresini-Aprilia-Team an der Seite von Aleix Espargaro.

Im November 2019 wurde Iannone in Sepang positiv auf das Steroid Nandrolon getestet – es folgte eine vierjährige Dopingsperre. 2024 kehrte Iannone auf die Rennstrecke zurück. Er trat im Team GoEleven auf einer Ducati Panigale V4 R in der Superbike-WM an. In den zwei Jahren in der seriennahen Weltmeisterschaft erzielte er einen Sieg sowie die Gesamtränge 8 und 9.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

In Mugello wird Iannone seine Rennpremiere im Bagger World Cup haben. Im Gegensatz zu seinen Kontrahenten konnte Iannone mit der 200 PS starken Renn-Harley noch keine Erfahrung sammeln. Die Fahrer und Teams hatten neben dem ersten Rennwochenende zuvor in Austin einen zweitätigen Test, um sich auf ihre Arbeitsgeräte einzuschießen.

Werbung

Werbung

Vor seinem Auftritt auf dem Autodromo Internazionale del Mugello an diesem Wochenende hatte «The Maniac» zumindest die Möglichkeit, mit dem Road-Glide-Motorrad aus Milwaukee in Misano einige Runden zu drehen. Was war sein erster Eindruck vom Bike? «Es ist schön und sehr lustig, damit zu fahren. Es ist ein wenig seltsam, zugleich aber sehr agil», so Iannone. «Das Bike ist mit 280 kg sehr schwer und ich dachte mir zuerst, dass damit insbesondere die Richtungswechsel nicht einfach sein werden. Am Ende habe ich aber all meine Bedenken über Bord geworfen – das Motorrad macht Spaß, es ist gut.»

Andrea Iannone beim Test mit der Renn-Harley in Misano
Andrea Iannone beim Test mit der Renn-Harley in Misano
Foto: Bagger World Cup
Andrea Iannone beim Test mit der Renn-Harley in Misano
© Bagger World Cup

Iannone: «Es fühlt sich an, als ob ich nach Hause komme»

Wie ist es für ihn, in Italien, auf dem Mugello Circuit, seine ersten Rennen zu fahren? «Wir haben Austin ausgelassen, um direkt in Italien zu starten», scherzte Iannone vor den anwesenden Journalisten. «Die letzten zwei Jahre war ich in der Superbike-WM, dieses Paddock ist komplett anders. Es fühlt sich an, als ob ich nach Hause komme – als ob jeder mein Vater, mein Bruder oder meine Schwester wäre. Es ist ein richtig gutes Gefühl.»

Ist es sein Plan, alle restlichen fünf Rennwochenenden zu bestreiten? «Ich habe einen Vertrag für die Meisterschaft, also ja», schmunzelte der 36-Jährige. Musste er lange überlegen, um im Bagger World Cup zu fahren? «Ich habe mich vor langer Zeit dafür entschieden. Am Ende gab es einige Schwierigkeiten, dann kam eine neue Chance mit Niti Racing. Ich muss mich bei Niti und dem gesamten MotoGP-Paddock bedanken», erzählte Iannone. Zuerst wurde er mit dem italienischen Team Cecchini Racing in Verbindung gebracht, doch dann folgte Mitte März die Nachricht, dass die Teilnahme des Teams auf Eis gelegt wurde, da Cecchini Racing «…die für Runde 1 erforderlichen Garantien nicht vorlegen konnte», hieß es damals in einem offiziellen Statement von Harley-Davidson. Dann schnappte sich das indonesische Team Niti Racing Andrea Iannone.

Werbung

Werbung

Iannone: «Ich habe vor jedem Fahrer großen Respekt»

Denkt Iannone, dass er in Mugello auf Anhieb konkurrenzfähig sein wird? «Ich weiß es nicht. Mach mir bitte keinen Druck, es geht mir um den Spaß», antwortete er auf die Frage eines Journalisten. «Natürlich fahren wir Rennen und ich möchte gewinnen. Ich habe aber vor jedem Fahrer großen Respekt. Es wird nicht einfach, weil ich dieses Bike noch nicht viel gefahren bin.»

Ist er glücklich, wollte ein anderer Journalist wissen? «Ja, ich bin happy. Diese Meisterschaft ist sehr interessant und wir machen etwas Schönes», so Iannone. «Ich habe in den schwierigen Momenten sehr viel dazugelernt und ich bin ein besserer Mensch geworden. Ich habe in den letzten fünf oder sechs Jahren jeden Tag Fortschritte gemacht.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder

Archie McDonald

73

2

Placeholder - Racer

Eric Granado

70

3

Oscar Gutierrez

Oscar Gutierrez

64

4

Jake Lewis

Jake Lewis

53

5

Filippo Rovelli

Filippo Rovelli

51

6

Cory West

Cory West

39

7

Andrea Iannone

Andrea Iannone

38

8

Placeholder - Racer

Travis Wyman

26

9

Placeholder

Cody Wyman

26

10

Dimas Pratama

Dimas Ekky Pratama

20

Events

Alle Harley Davidson Weltcup Events

  • Vergangen

    Austin

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Der Harley-Davidson Bagger World Cup wird neue Fans ansprechen

    Live

    Mugello

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • Silverstone

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Austin

    Circuit of the Americas, USA
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  2. Der Harley-Davidson Bagger World Cup wird neue Fans ansprechen

    Live

    Mugello

    Mugello Circuit, Italien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  3. Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  4. Silverstone

    Silverstone Circuit, Great Britain
    07.–09.08.2026
    Zum Event

MotoGP News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien