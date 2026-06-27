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Heute top, morgen Flop: Can Öncü (22) macht Ten Kate Yamaha ratlos

Sechs Podestplätze aus 14 Rennen sind zu wenig, um in der Supersport-WM 2026 um den Titel kämpfen zu können. Ten Kate Yamaha rätselt, wieso die Ergebnisse von Can Öncü so wenig konstant sind.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Can Öncü liefert 2026 keine konstanten Ergebnise ab
Can Öncü liefert 2026 keine konstanten Ergebnise ab
Foto: Gold & Goose
Can Öncü liefert 2026 keine konstanten Ergebnise ab
© Gold & Goose

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Der Blick auf die Gesamtwertung der Supersport-WM 2026 stellt niemanden bei Ten Kate Yamaha zufrieden. Aushängeschild Can Öncü hat noch keinen Sieg eingefahren und hat bereits 92 Punkte Rückstand auf WM-Leader Albert Arenas auf demselben Motorrad. Der anvisierte WM-Titel ist außer Reichweite. Auf der anderen Seite der Box blieb die erhoffte Steigerung bei Yuki Okamoto aus – der Japaner hat in den bisher 14 Rennen nur drei WM-Punkte eingefahren.

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Auffällig bei Öncü die bei Ten Kate schwankenden Ergebnisse. An einem Wochenende kämpft der 22-Jährige um Podestplätze, am nächsten reicht es nur für die Top-10. Misano war insofern eine Ausnahme, als der talentierte Türke nach einem dritten Platz am Samstag im zweiten Lauf nur Zehnter wurde. Als der Schützling von Supersport-Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu im vergangenen Jahr im Team Evan Bros fuhr, gab es solche Schwankungen nicht.

Auch Teammanager Kervin Bos rätselt, warum die Ergebnisse so sind, wie sie sind. «Can hat es [im ersten Lauf] aufs Podium geschafft – wenn man ein Rennen nicht gewinnen kann, muss man auf dem Podium stehen. Das war unser Ziel, und das haben wir erreicht. Unsere Konkurrenten hatten ein phänomenales Renntempo, und Can verlor den Anschluss, als in der zweiten Rennhälfte mehrere extrem schnelle Runden gefahren wurden», erklärte der Niederländer. «Wir haben Misano jedoch mit gemischten Gefühlen verlassen. Wir sind nicht zufrieden mit dem zehnten Platz von Can und dem 28. Platz von Yuki. Es ist noch nicht klar, warum wir auf diesen Plätzen gelandet sind. Manchmal muss man das einfach hinnehmen. Das Einzige, was man tun kann, ist zu analysieren, was vorgefallen ist, und beim nächsten Mal stärker zurückzukommen.»

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25

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Tom Booth-Amos

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69

18

+1,976

1:37,636

20

03

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AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

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57

18

+3,160

1:37,518

16

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Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

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5

18

+5,167

1:37,819

13

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52

18

+8,513

1:37,793

11

06

Mattia Casadei

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D34G WorldSSP Racing Team

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40

18

+8,559

1:37,850

10

07

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WRP Racing

Matteo Ferrari

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11

18

+8,740

1:37,843

9

08

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Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

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7

18

+9,745

1:37,925

8

09

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Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

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53

18

+10,000

1:37,897

7

10

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