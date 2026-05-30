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Bagger World Cup: Gutierrez siegt – Iannone kassiert zwei Long-lap-Strafen

Oscar Gutierrez gewann das erste Rennen des Harley-Davidson Bagger World Cups in Mugello. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Eric Granado und Archie McDonald. Andrea Iannone bekam zwei Long-lap-Strafen.

Stephan Moosbrugger

Von

Harley Davidson Weltcup

Gutierrez vor Granado und McDonald
Gutierrez vor Granado und McDonald
Foto: Gold & Goose
Gutierrez vor Granado und McDonald
© Gold & Goose

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Ende März 2026 hatte der Harley-Davidson Bagger World Cup auf dem Circuit of the Americas seine Premiere. In den USA wurden die ersten beiden Rennen ausgetragen. Der Australier Archie McDonald und der Spanier Oscar Gutierrez waren die ersten beiden Sieger. McDonald führt die Gesamtwertung nach dem ersten Rennwochenende mit 41 Punkten an.

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In Mugello hat das überschaubare Startfeld prominenten Zuwachs bekommen. Der ehemalige MotoGP- und Superbike-Pilot Andrea Iannone tritt bei seinen Heimrennen im indonesischen Team Niti Racing an. Somit sind in Italien zehn Fahrer am Start.

Am Freitag waren die Fahrer des Bagger World Cups gut beschäftigt. Sie absolvierten zwei freie Trainings und das Qualifying. Am Samstag wird den Piloten auf den 2152-ccm-Bikes in Mugello auch nicht langweilig – sie fahren heute beide Rennen. Zugleich stellt der Auftritt in der Toskana eine weitere Premiere dar: zum ersten Mal werden mit den Baggern auf einer europäischen Strecke Rennen gefahren.

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Lokalmatador Iannone ließ am Freitag das FP1 aus, im FP2 erzielte er auf Anhieb die Bestzeit – mit über einer halben Sekunde Vorsprung auf Teamkollege Oscar Gutierrez. Dem 36-Jährigen reichten somit die wenigen Testrunden in Misano in dieser Woche, um sich an sein neues Arbeitsgerät zu gewöhnen.

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Andrea Iannone
Andrea Iannone
Foto: Gold & Goose
Andrea Iannone
© Gold & Goose

Im Qualifying hatte dann der Brasilianer Eric Granado (Joe Rascal Racing) mit 1:56,704 min die Nase vorn. McDonald (Joe Rascal Racing) und Iannone (Niti Racing) komplettierten die erste Startreihe. Die zweite Reihe bildeten Gutierrez (Niti Racing), Filippo Rovelli (ParkinGO-Team) und Dimas Ekky Pratama (Niti Racing). Aus der dritten Reihe gingen in Mugello Jake Lewis (Saddlemen Race Development), Cody Wyman (Joe Rascal Racing) und Travis Wyman (Saddlemen Race Development) ins Rennen. Cory West (Saddlemen Race Development) startete vom Ende des Feldes.

Spannend ist der Start mit den 280-kg-Bikes mit 220 Nm. Die Renn-Harleys haben nämlich keine Traktionskontrolle.

Den besten Start ins Rennen über acht Runden erwischte Iannone. Doch Granado und McDonald konterten umgehend. Nach einigen Kurven setzte sich McDonald an die Spitze. Pratama stürzte in Kurve 10. E flog ins Kiesbett, blieb aber unverletzte.

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Bereits in der zweiten Runde konnte sich mit McDonald, Granado, Iannone und Gutierrez ein Quartett etwas absetzen. Iannone ging dann an Granado vorbei. Weil der Italiener bei gelber Flagge überholte, sahen sich die Stewards den Vorfall an.

In Runde 3 hatten sich die vier Fahrer an der Spitze bereits fast drei Sekunden abgesetzt. Danach folgte die Meldung, dass Iannone eine Long-lap-Strafe absolvieren muss.

In der vierten Runde lagen die Top-4 nahe beieinander. Es deutete sich ein enges Duell um den Sieg an. Iannone hatte seine Long-lap noch nicht absolviert. Gutierrez fuhr die schnellste Rennrunde.

Zu Beginn von Runde 5 war Iannone nur noch Vierter, McDonald lag immer noch in Führung. Kurz danach presste sich Granado am Australier vorbei.

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Die Reihenfolge drei Runden vor dem Ende: Granado, McDonald, Gutierrez und Iannone. Rovelli, der an der fünften Stelle lag, hatte bereits 3,8 sec Rückstand auf das Führungsquartett. Dann absolvierte Iannone seine Long-lap-Strafe. Er kam vor Rovelli wieder auf die Strecke.

Dann folgte die nächste schlechte Nachricht für «The Maniac»: Er muss seine Long-lap wiederholen, weil er die erste nicht korrekt ausgeführt hatte. Iannone hatte dies mit dem 280-kg-Bike noch nicht geübt.

Vorne spitzte sich der Dreikampf zu. Granado, Gutierrez und McDonald kämpften um den Sieg.

Dann folgte die letzte Runde. In der ersten Kurve ging Gutierrez an Granado vorbei, McDonald lauerte an der dritten Stelle. Iannone lag auf Position 4.

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In der letzten Kurve hatte Gutierrez einen gefährlichen Hinterrad-Rutscher, er brachte die Führung dennoch nach Hause. Der Spanier siegte vor Granado und McDonald. Die weitere Reihenfolge: Iannone, Rovelli, Lewis, Cody Wyman, Travis Wyman und Cory West. Dimas Ekky Pratama stürzte.

Mit seinem zweiten Saisonsieg übernahm Oscar Gutierrez auch die Führung in der Gesamtwertung.

Ergebnisse Bagger World Cup, Mugello, Rennen 1 (8 Runden):

Pos.

Fahrer

Team

Zeiten

1.

Oscar Gutierrez

Niti Racing

2.

Eric Granado

Joe Rascal Racing

+0,171 sec

3.

Archie McDonald

Joe Rascal Racing

+0,365

4.

Andrea Iannone

Niti Racing

+6,670

5.

Filippo Rovelli

ParkinGO

+7,373

6.

Jake Lewis

Saddlemen Race Development

+23,355

7.

Cody Wyman

Joe Rascal Racing

+26,560

8.

Travis Wyman

Saddlemen Race Development

+26,620

9.

Cory West

Saddlemen Race Development

+26,739

10.

Dimas Ekky Pratama

Niti Racing

DNF

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2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder

Archie McDonald

73

2

Placeholder - Racer

Eric Granado

70

3

Oscar Gutierrez

Oscar Gutierrez

64

4

Jake Lewis

Jake Lewis

53

5

Filippo Rovelli

Filippo Rovelli

51

6

Cory West

Cory West

39

7

Andrea Iannone

Andrea Iannone

38

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