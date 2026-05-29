Euro Moto News: Meisterschüler, Versicherungsfragen und Flashbacks

Schon am Donnerstag wurde in Brünn eifrig getestet. Keiner wollte sich die Chance entgehen lassen, sich optimal auf das Event vorzubereiten. Schnellster Mann des Tages war mit Ducati-Pilot Lukas Tulovic der Doppelsieger vom Sachsenring.

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Lernen beim Meister

Wer es selbst einmal auf der Rennstrecke versuchen will, kann sich beim aktuellen Führenden der Euro Moto Superbike Lukas Tulovic einmieten. Der Ducati-Pilot ist einer der Instruktoren bei Hafeneger Renntrainings und bei den noch 18 angebotenen Terminen ist Tulovic 12 mal dabei. Wer in den nächsten Monaten noch nicht vorhat, kann sich noch einbuchen.

18. bis 19.06.2026 Oschersleben

03. bis 04.07.2026 Oschersleben

05. bis 06.07.2026 Oschersleben

17. bis 19.07.2026 Slovakiaring

24. bis 26.07.2026 Brünn

Alles in Sicherheit

Vom Rennenfahren alleine kann man als Euro Moto-Pilot nicht seinen Lebensunterhalt verdienen. Euro Moto-Pilot Leon Orgis ist nun auch in Sachen Versicherung am Start und hat unlängst ein WWK Agentur eröffnet. Familie Orgis stammt ursprünglich aus Arnsdorf in der Nachbargemeinde Striegistal. Neben dem Rennsport spielt Origs seit vielen Jahren bei der SG Striegistal, welche im Bereich der zweiten Mannschaft eine Spielgemeinschaft mit dem Hainichener FV Blaugelb hat. Nach seiner Ausbildung zum Mechatroniker hat Leon Orgis anschließend noch den Versicherungskaufmann draufgepackt. Neben den klassischen Versicherungsangeboten hat er sich auf die betriebliche Altersvorsorge spezialisiert. Wer sich von Leon Orgis beraten lassen möchte, kann jeinen Termin unter der Rufnummer 0157-52412289 bzw. leon.orgis@wwk.de vereinbaren. (Quelle: Dieter Greysinger)

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Jakob Rosenthaler (Mitte) kann auch anders Foto: Rosenthaler Jakob Rosenthaler (Mitte) kann auch anders © Rosenthaler

Thema der Woche Wer hat derzeit den schwierigsten Job im Formel-1-Fahrerlager? Für die F1-Fans waren die Duelle der Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell in Montreal beste Unterhaltung. Für einen Protagonisten im Fahrerlager sind sie hingegen ein Grund zur Sorge. Vanessa Georgoulas Weiterlesen

Auf Abwegen

An diesem Wochenende ist Jakob Rosenthaler wieder im Sattel seiner Triumph vom Team um Rob Vennegoor, um in der Euro Moto Sportbike um Punkte zu kämpfen. Als kleine Fingerübung wagte er sich am vergangenen Wochenende noch auf einen motorsportlichen Nebenschauplatz. Platz 3 sprang in der Gesamtwertung beim Supermoto Grenzland Cup im deutschen Fridolfing mit Platz 8 nach einem Sturz im ersten Rennen und einem soliden zweiten Platz in Rennen 2 heraus. «Danke an Ernst und Susi Helten vom Helten Motoshop und an das gesamte Helten Racing Team für das super Rennwochenende», so Rosenthaler.

Auf die harte Tour

Robin Siegert, sonst im Moto4 Northern Cup am Start, wagte sich vergangenes Wochenende auf die internationale Bühne und fuhr in Barcelona im Moto4 Europe Cup mit. An seiner Seite Teamchef Jochen Kiefer und Mentor Dario Giuseppetti. 54 Piloten kämpften um einen der 30 Startplätze. Am Ende ging er für die Hauptrennen leer aus. «Robins Leistung im Last-Chance-Rennen hat für einen positiven Abschluss gesorgt», tröstete Giuseppetti. «Dennoch muss man sagen, dass das Wochenende für ihn nicht einfach war. Er hatte mal mit allen negativen Dingen des Rennsports zu tun gehabt – Fahrfehler, einen Sturz, einen technischen Ausfall und wenig Fahrzeit. Das sind Momente, da muss er durch und lernen, damit umzugehen. Das sind für ihn manchmal neue Situationen, doch diesmal kam alles auf einmal. Dann kam er quasi ins Stolpern und musste erst einmal wieder das Vertrauen zu sich und zum Motorrad finden. Der positive Abschluss war für ihn und für seine nächsten Aufgaben sehr wichtig.»

Team Kiefer in Spanien Foto: Thorsten Horn Team Kiefer in Spanien © Thorsten Horn

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In Erinnerung gekramt

«Wir reisen in die Tschechische Republik nach Brünn», verkündeten Euro Moto Supersport-Pilot Marcel Brenner und sein Reisebegleiter Papa Bruno. «Es ist zwölf Jahre her, seit meinem letzten Einsatz in Brünn. Damals noch mit dem Moto 3 Motorrad. Wir nutzten deshalb die Möglichkeit und haben am Donnerstag bei einem von der Serie ausgeschriebenen Vortest teilgenommen. Ich freue mich wirklich sehr auf das nächste Rennwochenende. Nach meinem ersten Rennwochenende mit dem Automarket AF Racing Team fühle ich mich bereits sehr wohl und voller Vertrauen. Trotz begrenzter Testmöglichkeiten und keiner vorherigen Erfahrung auf dem Sachsenring konnten wir ein starkes Ergebnis erzielen und ich liege aktuell auf Platz 4 in der Meisterschaft. Ich sehe großes Potenzial, und der Donnerstagstest in Brünn war für uns sehr wichtig sein, um unser Gesamtpaket vor dem Rennwochenende optimal abzustimmen. Wenn alles zusammenpasst, bin ich überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen und unser erstes Podium der Saison holen können. Wir werden alles geben!»