Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Tipps für Kimi Antonelli: Was raten Hamilton und Verstappen dem WM-Leader?

Kimi Antonelli kämpft in seinem zweiten Formel-1-Jahr an der Spitze der WM-Wertung um den Titel. Wie sich das anfühlt, wissen Lewis Hamilton und Max Verstappen nur zu gut. Was raten sie dem WM-Leader?

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Max Verstappen und Lewis Hamilton wissen, wie sich ein WM-Fight anfühlt
Max Verstappen und Lewis Hamilton wissen, wie sich ein WM-Fight anfühlt
Foto: Taidgh Barron
Max Verstappen und Lewis Hamilton wissen, wie sich ein WM-Fight anfühlt
© Taidgh Barron

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mercedes-Wunderkind Kimi Antonelli darf sich nach den ersten fünf WM-Runden über ein stattliches Punkte-Polster freuen. 43 WM-Zähler trennen den Tabellenführer von seinem ersten Verfolger und Mercedes-Stallgefährten George Russell, nachdem Letzterer in Montreal einen bitteren Ausfall im GP hatte hinnehmen müssen.

Werbung

Werbung

Der erst 19-Jährige aus Bologna steckt dank der Mercedes-Dominanz bereits jetzt mitten im WM-Kampf, und muss mit dem entsprechenden Druck umgehen. Wie schwierig das ist, wissen seine Widersacher, etwa Lewis Hamilton und Max Verstappen, die in Montreal das Podest mit dem Sternfahrer teilten. Nach dem Fallen der Zielflagge wurden sie deshalb gefragt, ob sie irgendwelche Ratschläge für den WM-Leader hätten.

Und Hamilton winkte gleich ab: « Ich glaube, du vergisst, dass wir Konkurrenten sind. Er macht seine Sache bereits grossartig. Ich werde ihm keine weiteren Tipps geben!» Und der siebenfache Weltmeister verglich die Situation seines Mercedes-Nachfolgers mit seiner eigenen Erfahrung. Denn auch er war noch jung, als er 2007 – in seinem ersten Formel-1-Jahr – im McLaren um die Titelkrone kämpfte.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Bessere Unterstützung vom Team

«Es war eine harte Zeit. Ich war ein bisschen älter, ich war 22. Ich glaube, damals war alles anders. Es fühlt sich einfach so an, als wäre es damals anders gewesen. Ich glaube nicht, dass ich die gleiche Unterstützung hatte. Toto (Wolff, Mercedes-Teamchef, Anm.) hat es grossartig gemacht, Kimi mit der richtigen Unterstützung zu umgeben, und das habe ich zu meiner Zeit definitiv nicht gespürt. Das Team war nett und so, aber es gab nicht die richtigen Elemente, um mich zu unterstützen, um mir zu helfen, stabil zu bleiben, und mich anzuleiten. Und es war ziemlich intensiv, besonders in meinem ersten Jahr. Aber ich würde es um nichts in der Welt ändern wollen.»

Werbung

Werbung

Verstappen bestätigte: «Er macht ganz klar einen grossartigen Job.» Und der vierfache Champion aus dem Red Bull Racing Team betonte: «Natürlich ist eine Saison lang, und man gewinnt nur, wenn man konstant ist und möglichst keine Fehler macht. Aber das weiss er ja auch. Man muss jedes Wochenende einfach versuchen, das Beste herauszuholen und besser zu sein als der Teamkollege. Dann hat man gute Chancen. Es ist wie gesagt noch ein langer Weg, aber das, was er aktuell macht, funktioniert ja schon richtig gut.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

67

+1 Runde

1:16,002

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien