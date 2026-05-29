Euro Moto Brünn: Auftakt für Pro Superstock 1000 auf der MotoGP-Strecke

Für die Fahrerinnen und Fahrer des Pro Superstock 1000- und des Twin-Cups beginnt die Saison 2026 mit einem Ausflug auf die MotoGP-Strecke im tschechische Brünn. Bis auf die Euro Moto-Veranstaltung in Oschersleben gibt es ein regelmäßiges Wiedersehen mit den Cup-Klassen.

Werbung

Werbung

Der Pro Superstock 1000 Cup

Im Vorjahr war der Niederländer Ricardo Brink das Maß der Dinge. Der Pilot des Team Masteroil-alpha-Van Zon-BMW gewann alle Rennen. Sein Weg führte ihn dann allerdings nicht in die Euro Moto Superbike, sondern in die Superstock-Klasse der Britischen Meisterschaft. «Das Leistungsniveau der Serie hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und ihre Rolle als anerkanntes Sprungbrett in die Superbike nachhaltig gefestigt», versichern die Ausrichter des Cups. «Diese Entwicklung sowie die gestiegene Bedeutung und internationale Reichweite sind der logische Schritt, zukünftig im Rahmen der neuen Plattform Euro Motor anzutreten.»

«Aktuell stehen den Teilnehmern Motorräder der Hersteller Aprilia, Ducati, BMW, Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha zur Auswahl», so die Liste. «Das Reglement bleibt in seinen Grundzügen erhalten, wird jedoch gezielt im Sinne von Kostenreduzierung und Chancengleichheit optimiert. Anpassungen betreffen unter anderem das Reifenkontingent, das Trainingsverbot, eine preisliche Obergrenze der Fahrwerkskomponenten sowie die Ein-Motorrad-Regelung.»

Teilnehmende des Pro Superstock 1000 Cup 2026

#7 Luca Felde, Bimota KB 998 Rimini, TP-Race

#11 Dominik Blersch, BMW, RacingTeam UpperSwabia

#12 Manuel Schoewer, BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

#21 Kevin Bernard, Honda, Gilles/Hisgen Racing Team powered by HRP

#23 Max Zachmann, BMW, TW3 Racing

G#31 Nils Schäfer, Ducati, Team Racefoxx

#32 Sheridan Morais, Ducati, MaWiki Racing Team

#34 Max Jacobsen, Aprilia, Racing Team Pehlke

#36 Marx Neumann, BMW, Neumann Racing

#37 Paul Fröde, Honda, Holzhauer Racing Promotion

#40 Ouri Bikkems, BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

#41 Jan Büchel, BMW, SPEED-TEC

#42 Julius Ilmberger, BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW

#70 Udo Reichmann, Honda

#78 Nico Tücks, Honda, Gilles/Hisgen Racing Team powered by HRP

#82 Jef van Calster, Ducati, B.art Racing Team

#84 This Peeters, Yamaha, Peeters Racing

#89 Friedrich Benzinger, BMW, ViVa Peuker&Streeb

#90 Michael Ghilardi, BMW, SRS Motosport

G#92 Jennifer Lehmann, BMW, TW3 Racing

#94 Kirill Müller, Honda, Rheintal MSC by WH-Umwelttechnik

Werbung

Werbung