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Forward: Wenn du schon in einer Schafherde bist, dann sei das Schwarze!

Das ist der Grund, warum Giovanni Cuzari im Motorsport schon immer seinen eigenen Weg eingeschlagen hat. Derzeit beweist Alex Escrig, dass konsequente Eigensinnigkeit auch zum Erfolg führen kann.

Waldemar Da Rin

Von

Moto2

Teamchefin und Gasgeber: Martina Cuzari mit Alex Escrig
Teamchefin und Gasgeber: Martina Cuzari mit Alex Escrig
Foto: Waldemar Da Rin
Teamchefin und Gasgeber: Martina Cuzari mit Alex Escrig
© Waldemar Da Rin

Im Artikel erwähnt

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Martina Cuzari (33), Tochter von Forward-Teambesitzer Giovanni, (59) und operatives Mastermind der Struktur sagt, dass der Vater ihr schon als Kind immer wieder das Bild aus der Tierwelt vor Augen hielt. «Ausserdem», sagte Martina, «hat mein Vater den Namen Forward, also «Vorwärts», schon vor der Dorna-Zeiten und Liberty Media zu seinem Markenzeichen gemacht.»

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Die Freude in der Box von Forward in Katar war unbeschreiblich, als Alex Escrig nach dem zweiten Qualifying in Katar vom Parc Ferme zurückkam. Es war die erste Pole-Position für Forward. Im Rennen lag er 14 Runden lang in Führung, wurde dann aber in den verbleibenden vier Runden von Daniel Holgado und Ivan Ortola auf Platz 3 verdrängt.

Katar-GP: Forward-Ass Escrig führte das Moto2-Feld an
Katar-GP: Forward-Ass Escrig führte das Moto2-Feld an
Foto: Waldemar Da Rin
Katar-GP: Forward-Ass Escrig führte das Moto2-Feld an
© Waldemar Da Rin

Im Artikel erwähnt

In dieser Saison scheint der Weg, den das Team Forward mit dem eigens entwickelten Fahrwerk in der Moto2 Früchte zu tragen. Der offizielle Sitz befindet sich in Agno in der Südschweiz, die Werkstatt hingegen steht in Casalmaggiore bei Parma in Italien, unweit der Firma Robby Moto Engineering, die das Chassis von Forward nach deren Zeichnungen hergestellt hat.

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Martina Cuzari: «Robby Moto Engineering arbeitet auch mit Starfighters Space und Space Shuttle zusammen. Wir haben ihre volle Unterstützung bei unserem Projekt. Obwohl wir ein kleiner Hersteller sind, sehen sie die Leidenschaft, die uns mit dem Sport verbindet.»

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Viele große Namen fuhren schon für Forward Racing

Den größten Erfolg in der Geschichte des Teams war sicher der Gewinn der MotoGP Open Class 2014 mit Aleix Espargaro und Yamaha-Antrieb. Auch andere namhafte Fahrer fuhren für Forward. Colin Edwards mit Stefan Bradl zusammen, der das Team während der Saison 2015 verließ. In der Moto2 waren sind GP-Asse wie Luca Marini, Lorenzo Baldassari, Simone Corsi, Stefano Manzi und Dominique Aegerter zu nennen, die für Forward unter Flagge von MV Agusta fuhren.

Alex Escrig ist am längsten dabei und bislang auch der erfolgreichste. 2023 hatte er sich bei den IRTA Tests in Jerez verletzt und musste fast die ganze Saison auslassen. 2027 fährt er für das Team Italtrans. Forward wird dann mit Toni Arbolino und Adrian Huertas am Start stehen.

Martina Cuzari die 2015, als das Team in Schwierigkeiten steckte, ins Unternehmen ihres Vaters einstieg, blickt zurück: «Es war keine einfache Zeit, denn für mich war alles neu, aber zum Glück waren ein paar Mechaniker geblieben, die mich eingeschult haben. Auch die Teamvereinigung IRTA hat mich unterstützt. Vor allem Irene, die Frau des verstorbenen IRTA-Präsidenten Mike Trimby. Ihr habe ich sehr viel zu verdanken. Ich war erst 21 und sie war wie eine Mutter zu mir. Am Anfang hatte mir Mike noch Angst eingeflößt mit seiner Größe und seinem massigen Körper (lacht), aber auch er hat mich stark unterstützt, wenn ich Probleme hatte oder Hilfe brauchte.»

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Wann habt ihr mit dem neuen Projekt, also mit dem aktuellen Fahrwerk begonnen?
Martina Cuzari: «Genau am 13. Januar 2023 lagen die ersten Zeichnungen von Ingenieur Luca Sandrucci, der von Aprilia zu uns gekommen ist, auf dem Tisch. Luca arbeitete in der Rennabteilung in Noale. Bei uns fing er zuerst als Elektroniker an, aber schließlich wollte er Teil unseres Projekts werden, um auch an der Strecke arbeiten zu können. Er ist zugleich auch der Cheftechniker von Alex.»

Eingespielt: Alex Escrig mit Forward-Techniker Luca Sandrucci
Eingespielt: Alex Escrig mit Forward-Techniker Luca Sandrucci
Foto: Waldemar Da Rin
Eingespielt: Alex Escrig mit Forward-Techniker Luca Sandrucci
© Waldemar Da Rin

Die Italienerin weiter: «Der erste Rahmen war ein Hybrid, also ein Mix aus Stahl und Aluminium, aber Ende 2023 war das komplette Fahrwerk aus Aluminium. 2024 war ein schwieriges Jahr für uns, weil wir mit dem Reifenwechsel von Dunlop auf Pirelli einfach ins Leere liefen. Unser Fahrwerk funktioniert mit dem Pirelli-Reifen erstmal nicht. Wir konnten es auf der Strecke nicht umsetzen, die Reifen gaben uns kein Feedback. Es war für die Fahrer kompliziert, wie auch für das Team.»

Was habt ihr unternommen, dass es schließlich auch mit den Pirelli Reifen funktioniert hat?Cuzari: «Ich bin in dem Jahr erst Mitte Saison wieder zum Team gestoßen, da ich Mutter geworden bin. Wir haben uns alle an den Tisch gesetzt und uns gefragt, wo stehen wir, was ist unsere Basis und haben uns gefragt, warum funktioniert es nicht, an was kann es liegen. Dann haben wir in kleinen Schritten jeweils eine Richtung eingeschlagen und sofort gemerkt, stimmt die Richtung oder eben nicht. Alex, der schon von Anfang an bei uns war, ist ein Riesentalent, er hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt da sind, wo wir sind.»

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Die Teamchefin streut weiter Rosen für den jungen Spanier: «Zudem ist er sehr intelligent, ist natürlich auch gereift und ist mit dem Motorrad wie verwachsen, darum kann er gleich in den ersten Runden eine schnelle Zeit fahren. Auch im Training kann er uns nach wenigen Runden mitteilen, wie das Motorrad reagiert und was geändert werden muss. Wir finden es deshalb sehr schade, dass er uns Ende Saison verlässt. Aber wir werden ihn weiterhin schätzen und Freunde bleiben.»

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Alex Escrig

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