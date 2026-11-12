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Wer für Superbike-Weltmeister Nicolò Bulega (Ducati) der Favorit ist

Während auf Nicolò Bulega ein neues Abenteuer in der MotoGP wartet, ist der Superbike-Weltmeister schon jetzt gespannt auf das Duell um seine Nachfolge zwischen Iker Lecuona und Franco Morbidelli.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
Foto: Gold and Goose Photography
Nicolo Bulega
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Dominanter als Nicolò Bulega in diesem Jahr kann man keine Superbike-Weltmeisterschaft gewinnen. Der Italiener gewann 32 von 36 Rennen und stand in den übrigen vier als Zweiter auf dem Podium. Dazu fuhr der Ducati-Werkspiloten 31 schnellste Rennrunden und holte bei elf von zwölf Events die Pole-Position. Dass der 27-Jährige für 2027 in die MotoGP wechselt, werden seine Fahrerkollegen und auch Fans der Superbike-WM wohlwollend zur Kenntnis genommen haben.

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Den umgekehrten Weg nimmt für kommende Saison Franco Morbidelli, der das Motorrad seines Landsmanns im Aruba.it Ducati-Werksteam übernimmt. Der 31-Jährige gewann 2017 die Moto2-WM, erlebte in diesem Jahr in der Königsklasse eine Saison zum Vergessen und wurde nur WM-19.

Für Bulega steht fest, dass es zwischen dem Spanier und dem Rookie eng zugehen wird. «Iker wird im nächsten Jahr ohne Zweifel sehr stark sein. Ich hoffe dasselbe für Franco, den ich ebenfalls für einen erstklassigen Rennfahrer halte. Ich gehe davon aus, dass sich die beiden schöne Duelle liefern werden», sagte der Superbike-Weltmeister bei seinem Besuch der Motorradmesse EICMA. «Wegen der Änderungen im Reglement müssen wir aber auch ein wenig abwarten, wie es sich einsortiert. Auf dem Papier ist für mich Iker der Mann, den es 2027 zu schlagen gilt.»

Im Artikel erwähnt

Zur Erinnerung: Für kommende Saison wechselt der Einheitsreifenlieferant von Pirelli zu Michelin, außerdem wird das Balancesystem um ein Drehzahllimit ergänzt. So soll das Feld wieder enger beisammen und mehr Hersteller siegfähig sein.

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