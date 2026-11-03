Motocross: KTM bringt 2027 zwei edle «Factory Editions» auf den Markt

Seit ihrer Einführung standen die SX-F FACTORY EDITIONS für die kompromissloseste Serienversion der Motocross-Plattform von KTM. Mit einer Kombination aus Factory-Komponenten, Performance-Upgrades und werksinspiriertem Design wurden die KTM 450 SX-F und KTM 250 SX-F in Edelbikes mit viel Rennsport-DNA verwandelt. Für 2027 wurde dieses Erfolgsrezept laut KTM grundlegend neu interpretiert und auf eine neue technische Ebene gehoben.

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«Die enge Zusammenarbeit mit den KTM-Rennteams und Athleten in MXGP und AMA SuperMotocross bildet seit Jahren die Grundlage für die Entwicklung der KTM FACTORY EDITIONS. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die Serienproduktion ein», unterstreicht KTM. «Für das Modelljahr 2027 schlagen die KTM 450 SX-F FACTORY EDITION und die KTM 250 SX-F FACTORY EDITION nun das nächste Kapitel auf und bieten einen ersten Vorgeschmack auf die Zukunft der KTM-Motocross-Palette.» Ein wesentlicher Schwerpunkt des Entwicklungsprojekts lag auf drei Kernbereichen.

KTM 450 SX-F FACTORY EDITION Foto: KTM KTM 450 SX-F FACTORY EDITION © KTM

Neues Fahrwerkskonzept und veränderte Ergonomie

Für die 450er und die 250er wurde das Fahrwerkskonzept umfassend überarbeitet. Im Fokus standen laut KTM Gewichtsreduzierung, eine optimierte Massenverteilung, eine neue Geometrie, überarbeitete Lenkköpfe sowie neue Motoraufnahmepunkte. Auch der Aluminium-Heckrahmen wurde neu entwickelt und ist der leichteste, den KTM bislang in Serie produziert hat. Darüber hinaus lässt sich der Radstand verlängern, während die CNC-gefrästen Gabelbrücken mit einem neuen Design aufwarten. In Kombination mit der neuen Federgabel WP XACT Closed Cartridge und dem dazugehörigen Federbein sollen die neuen FACTORY EDITIONS ein nochmals höheres Niveau bei Agilität, Stabilität und Fahrpräzision erreichen. Gleichzeitig wurde das Ansprechverhalten über einen breiteren Einsatzbereich hinweg verbessert.

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Auch die Ergonomie wurde vollständig überarbeitet. Eine schlankere Fahrzeugkontur, vergrößerte Kontaktflächen im Kniebereich, eine neue Sitzbank sowie optimierte Fußrasten sollen für mehr Bewegungsfreiheit und Kontrolle sorgen. «Das Ergebnis ist eine noch bessere Verbindung zwischen Fahrer und Motorrad, insbesondere in anspruchsvollen Rennsituationen», verspricht KTM.

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Neue Abgasanlage, verbesserte Motoren

Bei den KTM SX-F FACTORY EDITIONS ist eine neue Abgasanlage verbaut. Die 250er erhält zudem einen umfassend überarbeiteten Motor mit ovalem Drosselklappengehäuse, ovalen Einlasskanälen, einem Top-Feed-Injektor sowie einem neu entwickelten Ventiltrieb. Das Verdichtungsverhältnis steigt auf 15,5:1, während das Drehzahllimit nun bei 14.500 U/min liegt und damit das Niveau aktueller Werksmotorräder erreichen soll. Zudem wurde der Motor um 2,3 mm höher im Rahmen positioniert, was zu einer verbesserten Massenzentralisierung und einem noch präziseren Handling beitragen soll.

Auch die 450er profitiert von Weiterentwicklungen. Die Spitzenleistung steigt auf 63,8 PS bei 10.000 U/min, während das maximale Drehmoment von 52 Nm bei 7.000 U/min anliegt. «Durch die optimierte Integration von Motor, Ansaugsystem und Elektronik sowie die präzise Abstimmung von ECU und Kraftstoffmanagement steht die zusätzliche Leistung jederzeit kontrollierbar und effizient abrufbar zur Verfügung. Dies sorgt für maximale Performance bei gleichzeitig hoher Fahrbarkeit unter Rennbedingungen», meint KTM.

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Ein leichteres, zugleich robusteres Getriebe soll für noch präzisere und geschmeidigere Schaltvorgänge sorgen. Darüber hinaus kommt ein neues «Engine Management System» mit einer leistungsfähigeren ECU zum Einsatz, die Sensordaten schneller verarbeitet und auf weiterentwickelte Regelalgorithmen zurückgreift. KTM dazu: «Dadurch können Zündung, Kraftstoffdosierung und gangabhängige Kennfelder noch präziser gesteuert werden, was sowohl die Fahrbarkeit als auch die Leistungsentfaltung spürbar verbessert. Gleichzeitig profitiert auch der Quickshifter von der optimierten Elektronik und ermöglicht schnellere sowie noch präzisere Gangwechsel unter Rennbedingungen».

Bei der Entwicklung der Modelle wurde zudem großer Wert auf Servicefreundlichkeit und praxisgerechte Lösungen gelegt. Hinweise für Wartungsarbeiten sind direkt am Motorrad angebracht, um Arbeiten an der Strecke oder in der Werkstatt zu erleichtern. «Bewährte Racing-Komponenten renommierter Partner unterstreichen den kompromisslosen Rennsportanspruch: EXCEL-Räder mit neuer Speichenanordnung, leichtere NEKEN-Lenker mit zwei Montagemöglichkeiten zur individuellen Anpassung der Ergonomie sowie eine neue Brembo Hinterrad-Bremsbelag-Mischung für ein noch kontrollierbareres und gleichmäßigeres Bremsgefühl», so KTM.

Ergänzt wird das Paket durch einen neu positionierten Betriebsstundenzähler, der leichter zugänglich ist und die Wartungsplanung vereinfacht. Darüber hinaus verfügen die neuen Modelle über ein optimiertes Kühlsystem und einen komplett neu entwickelten Luftfilterkasten.

Die neuen FACTORY EDITIONS des Modelljahres 2027 sind bei autorisierten KTM-Händlern erhältlich. Bei diesen können Preise und Verfügbarkeit nachgefragt werden.

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