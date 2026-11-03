Noch mehr Muskeln: «Muscle Roadster» Ducati Diavel V4 wird noch potenter

Seit 2010 hat Ducati den «Muscle Roadster» Diavel im Programm. Für das Modelljahr 2027 bekommt das Bike mit dem eigenständigen Design und den breiten Reifen ein umfassendes Update. Die neue Diavel V4 wird in dieser Woche auf der Motorradmesse EICMA vorgestellt.

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«Die Diavel wurde entwickelt, um den kraftvollen Charakter und die markante Präsenz eines Cruisers mit der Leistung und Fahrdynamik eines Sportmotorrads zu verbinden», heißt es im Marketing-Jargon der Bologneser. Für die Fans dieses Konzepts gibt es nun ein aggressiveres Design und eine weiterentwickelte Technologie. Die Gestaltung der Diavel V4 orientiert sich an der Diavel V4 RS, von der sie Elemente wie die neuen Lufteinlässe und verschiedene optische Details übernimmt. «Ein neu gestaltetes Einsitzer-Heck, neue Felgen und zahlreiche weitere Details vervollständigen diese Weiterentwicklung und verleihen der Modellfamilie einen noch dynamischeren und moderneren Auftritt», so Ducati.

Die wichtigste Neuheit ist die S-Version, die erstmals seit der Einführung des V4-Motors wieder Teil des Modellprogramms ist. Sie zeichnet sich durch das semiaktive elektronische Öhlins-SmartEC-3-Fahrwerk mit ereignisbasierter Regelung aus, mit dieser man das Fahrverhalten des Motorrads in Echtzeit anpassen kann. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Lithium-Ionen-Batterie, Heizgriffe und spezielle Oberflächen für die Leichtmetallfelgen.

Mit dem Modelljahr 2027 hält außerdem das Ducati-Factory-Made-Programm (DMF) Einzug in die Diavel-Baureihe und eröffnet neue Möglichkeiten zur Individualisierung. Kunden können ihr Motorrad bereits beim Kauf konfigurieren und aus exklusiven Designs, Komponenten und speziellen Ausstattungspaketen wählen. Für die V4 S steht eine besonders umfangreiche Auswahl zur Verfügung, einschließlich sämtlicher DFM-Farben und Konfigurationen.

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Auf technischer Seite kommt weiterhin der V4-Granturismo mit 1.158 ccm, 168 PS und einem maximalen Drehmoment von 126 Nm zum Einsatz, der eine neue elektronische Motorsteuerung erhält. «Diese verbessert das Ansprechverhalten bei niedrigen und mittleren Drehzahlen», verspricht Ducati. Ergänzt wird der Antrieb durch den Ducati Quick Shift 2.0, der noch schnellere und präzisere Gangwechsel ermöglicht. Auch die Elektronik wurde weiterentwickelt. Dazu gehören das neue 6,9-Zoll-TFT-Display mit Optical-Bonding-Technologie, die serienmäßige Turn-by-Turn-Navigation sowie die von der Panigale V4 abgeleiteten Anzeigedarstellungen, die bereits bei der Diavel V4 RS zum Einsatz kommen.