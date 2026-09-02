Moto2-WM 2026: Izan Guevara setzt WM-Leader Manuel Gonzalez unter Druck

Am Donnerstag vor dem Aragon-GP verkündete Pramac Racing, dass Moto2-Ass Izan Guevara 2027 in die MotoGP aufsteigen und der neue Teamkollege von Toprak Razgatlioglu wird. Mit dem Spanier wurde bislang der dritte Fahrer aus der mittleren Kategorie bestätigt, der nächstes Jahr in die Königsklasse wechselt – neben den Aspar-Piloten Daniel Holgado und David Alonso.

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Die Zukunft von Guevara ist somit gesichert. Für den 22-Jährigen geht es 2026 darum, sich gut aus der Moto2-WM zu verabschieden und in den letzten Rennen noch einmal alles zu geben. Als derzeit WM-Zweiter hat er gute Chancen auf den Titel. «Ich möchte dieses Kapitel bestmöglich abschließen», so Guevara.

Im Qualifying in Aragon stellte der Moto3-Weltmeister von 2022 seine Boscoscuro auf Startplatz 2, hinter Gresini-Pilot Alonso Lopez. WM-Leader Manuel Gonzalez (Intact GP) startete aus der zweiten Reihe. Im Rennen über 19 Runden konnte Guevara seine Position zunächst halten. An der Spitze drehte Pole-Setter Lopez souverän seine Runden. Drei Runden vor Schluss wurde Guevara von Aspar-Pilot David Alonso eingeholt. Die beiden lieferten sich dann in der allerletzten Runde ein sehenswertes Duell. Alonso überholte Guevara mehrmals, doch dieser konterte jedes Mal sofort. Der Pramac-Yamaha-Pilot setzte sich in der letzten Kurve durch und fuhr 0,081 sec vor Alonso sowie 0,800 sec hinter Lopez ins Ziel.

«Es war ein unglaubliches Rennen. Ich habe es wirklich genossen, habe aber auch sehr gelitten», sagte Izan Guevara nach dem Rennen. «Ich bin sehr stolz darauf, wie ich es gemeistert habe. Ich glaube, es war eines meiner besten Rennen auf einem Moto2-Motorrad. In der Schlussphase hatte Alonso ein wirklich hohes Tempo, und ich habe versucht, von ihm zu lernen, ohne ihm zu nahe zu kommen, weil ich wusste, dass ich sonst die Reifen überhitzen könnte. Dann kam es auf die letzte Runde an, und der Kampf war spektakulär. Es hat mir großen Spaß gemacht, darum zu kämpfen, und ich bin wirklich stolz darauf, Zweiter geworden zu sein.»

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32,5 Punkte trennen Gonzalez und Guevara

WM-Rivale Gonzalez wurde Sechster – Guevara kam in der Gesamtwertung bis auf 32,5 Punkte an seinen Landsmann heran. «Das sind sehr wichtige Punkte für die Meisterschaft, vor allem, weil wir den Rückstand auf den Spitzenreiter verkürzen konnten», unterstrich Guevara. «Das freut mich am meisten. Der Spitzenreiter steht nicht ohne Grund an der Spitze, und es ist nie einfach, ihm Punkte abzunehmen. Daher ist es für uns positiv, Zweiter zu werden und den Rückstand zu verringern.»

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Guevara genoss den Auftritt vor seinen heimischen Fans. «Ich möchte mich auch bei den spanischen Fans bedanken, denn sie waren wie immer unglaublich. Egal, auf welcher Rennstrecke wir fahren – die Unterstützung ist fantastisch, und ich hoffe, wir haben ihnen mit dieser letzten Runde eine gute Show geboten», meinte der Mann aus Palma de Mallorca. «Ich habe sehr gute Erinnerungen an Aragon und habe hier in der Vergangenheit schon oft gewonnen, daher ist diese Strecke etwas ganz Besonderes für mich. Das Wochenende mit einem zweiten Platz abzuschließen, macht es noch besonderer.»

In den verbleidenden neun Rennen wird sich der Titelkampf in der Moto2-WM 2026 weiter zuspitzen. Das Ziel von Izan Guevara ist es natürlich, als Weltmeister in die MotoGP aufzusteigen – so wie letztes Jahr Diogo Moreira.